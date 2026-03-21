Golpeado y mientras suenan nombres para sucederlo, Manuel Adorni intenta dar vuelta la página y silenciar la interna

Hubo un tiempo en que Manuel Adorni daba conferencias de prensa todos los días en la Casa Rosada. Su rol como vocero lo catapultó a la boleta del oficialismo en la Ciudad y el triunfo posterior y su cercanía con Karina Milei, a la jefatura de Gabinete . Las exposiciones ante la prensa se descontinuaron. El ex portavoz presidencial permaneció callado y a la defensiva en su peor semana desde que saltó a la política con cinco denuncias penales en su contra y pedidos de interpelación de la oposición.

A pesar del malestar en el Gabinete por lo que consideran un error no forzado que dañó el discurso presidencial , se siente respaldado y esta semana volverá a mostrarse en reuniones mano a mano con ministros. No parece tan sencillo. En el corazón del Gobierno le dan entre dos y tres semanas para intentar dar vuelta la página y hasta echan a correr nombres de posibles reemplazantes .

Como parte del operativo para retomar su agenda y mostrarse ejecutivo, Adorni tiene previsto en los próximos días reunirse -y fotografiarse- con Patricia Bullrich , un modo de echar agua sobre el barro de una interna que ya arrastra varios capítulos .

La ex ministra de Seguridad resultó una beneficiada involuntaria del tropiezo del jefe de Gabinete . No es un secreto que ambos aparecían como los candidatos naturales para ocupar los mismos y expectantes lugares en las boletas de 2027: la jefatura de Gobierno porteña o la vicepresidencia .

Mientras Adorni salía a defenderse en televisión y a decir que el video que lo muestra con su familia abordando un avión privado rumbo a Punta del Este había salido de " adentro del Gobierno " , Bullrich se mostraba en las redes en el festival de Lollapalooza, rodeada de jóvenes . El martes fue la última en llegar a la reunión de la mesa política y la primera en retirarse. En la sesión del jueves en la Cámara Alta, la jefa del bloque libertario defendió al jefe de Gabinete en el Senado sin exculparlo. “Se equivocó y pidió perdón ”, sostuvo antes de atacar a Cristina Kirchner.

Algunos de los ministros que se fotografiarán con Adorni asumen que el Gobierno tiene una ventana de tiempo para dar vuelta la página o fracasar en el intento. “ Tiene 15 o 20 días más. Está rayando el relato de Milei . La política puede perdonarlo, pero para la sociedad es más difícil , porque decía que había que hacer exactamente lo contrario”, sostienen. Entre algunos de los diputados más cercanos al oficialismo circulan por Whatsapp stickers del jefe de Gabinete con el tapado de María Julia Alsogaray en la icónica tapa de la revista Noticias en los 90. Nadie más que los libertarios conocen la potencia viral de la política convertida en meme .

Los más críticos con el jefe de Gabinete afirman que si Javier y Karina Milei no descartaron todavía al ministro coordinador es porque entienden que ellos son el blanco detrás de la ofensiva política y judicial .

En el Ejecutivo son más los que sugieren que las faltas de Adorni -sumar a su esposa al avión presidencial, viajar en avión privado sin justificar los gastos y no haber declarado una casa en un country- no revisten especial gravedad . Sin embargo, algunos funcionarios de primera línea destacan que la “torpeza” horada el discurso del Presidente en contra de la casta. Las presuntas contrataciones del Estado a la consultora B+, de la esposa de Adorni, que ahora investiga la Justicia podrían terminar de saldar la discusión.

El activo más importante de Adorni en su meteórica carrera política era su verborragia. Con nula experiencia en la gestión, sus acciones se derrumban si no sirve para defender al Gobierno y a los Milei.

Ya se escucharon dos nombres de ministros como eventuales reemplazos: Diego Santilli y Sandra Pettovello . En el entorno del ministro del Interior calificaban esas versiones como una operación y lo descartan de plano. La ministra de Capital Humano, en tanto, apareció esta semana en los chats de la causa $Libra , que salpican al Presidente y a su hermana, aunque en la Rosada reiteran que la investigación de la criptoestafa no cuela en el electorado

En el Gabinete hay voces que sugieren que si Adorni termina afuera del Gobierno, la mejor opción sería ungir en su reemplazo a un segunda línea violeta para bajarle el perfil a un cargo desdibujado por el rol de Karina Milei.

En el Congreso y en la Rosada apuntan que el Adornigate impacta también en la agenda. “ Más todavía, si ponemos pocos temas nosotros ”, se lamentan en el oficialismo.

Adorni, que tiene a su cargo la comunicación oficial, está a la defensiva y con escasa reacción, salvo por escasas ironías en X. Sus allegados repiten que no insistirá en lo inmediato con más salidas en los medios. Cuando lo consultan, él mismo minimiza el impacto, pero son varios los que dan por hecho que acusa el golpe a título personal y familiar ; puesto que está mucho más acostumbrado a atacar que a ser atacado .

Los cuestionamientos internos por la falta de una agenda propositiva también apuntan contra Santiago Caputo , que hasta ahora manejó la propaganda oficial y la imagen del Gobierno: con proyectos de ley para sostener la batalla cultural y para coordinar la actividad militante en las redes. Ahora el asesor está más pendiente de la avanzada de Karina Milei sobre las áreas más sensibles que controla: la ARCA y la SIDE .

Descartado el nombre de Jorge Anzorreguy , en el Gobierno siguen hablando de profesionalizar la agencia de Inteligencia. Esa opción dejaría afuera del menú a Eduardo "Lule" Menem , mano derecha de Karina Milei. El primo del presidente de Diputados se quedó esta semana con el control político de la ANSES , principal caja del Estado y clave para plasmar el armado territorial del oficialismo en las provincias .

El cambio de timón en la ex AFI representaría el siguiente paso después de la llegada de Juan Mahiques al ministerio de Justicia, un golpe de gracia a las aspiraciones de Caputo, que promovía al actual senador bonaerense Guillermo Montenegro .

El ministro de Justicia, que días atrás tuvo su primer encuentro con la Corte, se prepara para enviar al Senado los pliegos para cubrir 50 de las 300 vacantes pendientes en la Justicia federal.

En el Gobierno destacan que la " ventana de tiempo " para continuar con una agenda reformista en el Congreso se agotará en el primer semestre del año, antes de que la ansiedad electoral de 2027 empiece a acelerarse. Los libertarios esperan que la reforma del Código Penal y el endurecimiento de leyes contra la usurpación los ayuden a liderar el debate público. Son temas más cómodos que la Ley de Glaciares, que Diputados se dispone a discutir.

Paradójicamente no creen que los cortocircuitos internos del Gobierno compliquen los puentes con la oposición. Entre los karinistas defienden por estas horas la decisión del armado de listas con candidatos puros para mantener la disciplina partidaria.

Después de subirlo el lunes al avión presidencial que viajó a Córdoba, Milei defendió a Adorni en X , pero no lo llevó a Tucumán , adonde sí incluyó a Bullrich. En su peor momento, el jefe de Gabinete tampoco fue parte de la comitiva en el viaje relámpago a Hungría .

Cerca del ex vocero están convencidos de que los hermanos más poderosos de la política argentina no lo entregarán y evitan comparar la situación de Adorni con la de José Luis Espert, eyectado en plena campaña electoral. “ Entre Manuel, Javier y Karina existe cariño y un respeto como pocos . Esto no es la vieja política . Nosotros nos bancamos, nos apoyamos, nos contenemos. Somos más humanos de lo que parece”, aseguran.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín