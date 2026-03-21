Masters 1000 de Miami: el duelo argentino lo ganó Francisco Cerúndolo y avanzó a la tercera rueda

Francisco Cerúndolo resolvió con autoridad el duelo argentino frente a Thiago Agustín Tirante y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami . El porteño, 18° del ranking, se impuso por 6-4 y 6-2 ante el platense, número 81 del mundo, en un partido que controló en los momentos decisivos y que cerró sin dejar dudas.

El encuentro comenzó con intensidad y alternancia en el dominio. Cerúndolo consiguió un quiebre temprano, pero Tirante reaccionó de inmediato y logró emparejar el desarrollo. El trámite se mantuvo equilibrado durante varios games, con ambos encontrando oportunidades desde la devolución. Sin embargo, el mayor de los hermanos sostuvo su servicio en el tramo final y volvió a marcar diferencias para quedarse con el primer set por 6-4, tras 44 minutos.

Más allá de no haber conseguido aces en esa primera manga y de cometer tres dobles faltas —contra una de su rival—, Cerúndolo hizo pesar su jerarquía en los puntos importantes. La solidez desde el fondo y la capacidad para gestionar la presión marcaron la diferencia en el cierre.

El segundo parcial mostró un escenario distinto. Cerúndolo tomó el control desde el inicio y construyó una ventaja rápida de 4-0, con mayor agresividad y precisión. Tirante intentó sostenerse en el partido y logró descontar, pero el desarrollo ya estaba condicionado por la diferencia en el marcador.

Con el 5-1, el porteño volvió a exhibir contundencia, incluso sumando su primer ace del encuentro en un momento clave. Sin sobresaltos, selló el triunfo con un 6-2 que reflejó su superioridad en ese tramo y le permitió avanzar de ronda con firmeza.

El cruce representó el segundo enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP. Tirante había ganado el antecedente inmediato en Río de Janeiro, en un partido que no pudo completarse por el retiro de Cerúndolo. A nivel Challenger, el historial estaba equilibrado, con dos triunfos por lado.

Cerúndolo valoró la exigencia del cruce y el crecimiento de su rival. “ Lo conozco desde los 8 o 9 años. Sabía que iba a ser un partido duro . Thiago este año dio un salto de calidad importante, está más asentado en el ATP, jugando muchos más partidos de este nivel y ganándolos también”, explicó. Y agregó: “ Estoy contento con la victoria porque las primeras rondas siempre son difíciles ”.

En la antesala del torneo, el porteño también se refirió al desafío que implica su próximo rival, Daniil Medvédev , quien ganó su duelo por 6-7 (10-12) , 6-3 y 6-1 . “ Es uno de los jugadores más en forma del último tiempo . Viene de hacer final en Indian Wells y de ganar en Dubái. Es un jugador de mucha jerarquía, hace muchos años que está arriba”, analizó. Y completó: “ Es lindo poder enfrentar a uno de los de arriba. Es un jugador atípico, no hay muchos como él en el circuito ”.

Además, dejó una reflexión sobre su forma de transitar los partidos y la influencia del entorno. “ Soy un jugador muy expresivo, para bien y para mal. Trato de disfrutar el momento, aunque es difícil en plena competencia, con las pulsaciones al máximo ”, sostuvo. En ese sentido, destacó el apoyo del público: “Había mucha gente argentina en Miami, se ponían a cantar y alentaban. Son amigos, los conozco, y eso también ayuda a distenderse un poco”.

Jannik Sinner , número 2 del mundo y reciente ganador de Indian Wells, también debutó este sábado en el Masters 1000 de Miami con una cómoda victoria sobre el bosnio Damir Dzumhur por 6-3 y 6-3 en el Hard Rock Stadium, en una hora y 10 minutos. El italiano de 24 años consiguió un quiebre tempranos en cada set y estuvo casi imbatible en su servicio, con el que perdió apenas ocho puntos y salvando una sola pelota de quiebre.

“Los partidos de primera ronda [en realidad, debutó en la segunda] nunca son fáciles, así que estoy muy contento. Ya veremos qué nos depara el futuro”, dijo Sinner, cuyo próximo rival es el francés Corentin Moutet , número 31 del ranking, o el checo Tomas Machac . Sinner aspira a convertirse en el primer tenista en lograr el “Sunshine Double”, que consiste en ganar consecutivamente Indian Wells y Miami, desde que el suizo Roger Federer lo hizo en 2017.

“Empecé rompiendo el servicio e intenté jugar con un poco de agresividad. En algunos momentos me salió muy bien, en otros cometí un par de errores no forzados. Pero no tuve mucho tiempo para adaptarme aquí. Esto es muy diferente a aquello a lo que estaba acostumbrado”, comentó el ex número 1 del ranking.

Poco antes, otro argentino, Tomás Martín Etcheverry , había avanzado a la tercera etapa al imponerse al belga Zizou Bergs por 7-6 (7-5) y 7-6 (7-3) . El tenista de La Plata, más sólido y paciente que el europeo, levantó el nivel en los momentos cruciales, pese a desaprovechar un quiebre de ventaja. “En el segundo set, sobre todo cuando ya le había dado el nocaut, lo dejé entrar de vuelta en el partido . Es de esas cosas que tengo que trabajar y ver cómo sumar algo para que no pase ”, dijo Etcheverry.

En la tercera instancia del certamen, el argentino se enfrentará con el español Rafael Jodar , de 19 años , que acaba de ganar sus dos primeros partidos en un Masters 1000. El madrileño eliminó al australiano Aleksandar Vucic con un contundente 6-1 y 6-2 en apenas 55 minutos. “Estoy encontrándome muy bien en la pista, pero creo que no hay que ponerse ninguna expectativa, sino ir partido a partido y que sirva como aprendizaje para el futuro”, dijo quien ascendió del puesto 908 al 86 del ranking en el último año .

La jornada masculina comenzó marcada por la eliminación de dos cabezas de serie: el español Alejandro Davidovich Fokina (16º), que perdió 7-6 (10-8) y 6-4 contra el francés Quentin Halys , y la promesa estadounidense Learner Tien (20º), que cedió ante el polaco Kamil Majchrzak por 6-2, 4-6 y 6-2 .

Además de Etcheverry, Argentina tendrá a otro representante en la tercera rueda, ya que Francisco Cerúndolo , el 18º favorito, está midiéndose con Thiago Agustín Tirante .

Este sábado debutan otros preclasificados: el ruso Daniil Medvedev , recientemente subcampeón en Indian Wells, y el alemán Alexander Zverev .

En el Miami Open de mujeres, de la categoría WTA 1000, la estadounidense Jessica Pegula , número 5 del ranking mundial, accedió a la tercera etapa tras el abandono de la británica Francesca Jones , a la que estaba derrotando por 6-1 y 3-0 .

Por la mañana, la estadounidense Iva Jovic , de 18 años , había superado por 6-2 y 6-1 a Paula Badosa . La española, lastrada por numerosas lesiones en los últimos años, sufrió demasiado con el servicio: cometió 10 dobles faltas y ganó apenas 14,3% de los puntos con el segundo saque .

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Fuente: La Nación