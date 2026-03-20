Giro en el caso del vigilador que se prendió fuego en Rosario: investigan si las llamas fueron por el mal uso de una Taser

Un vigilador privado se prendió fuego cuando protestaba frente a una empresa a la que le reclamaba sueldos adeudados. Si bien todo apuntaba a que el hombre se había quemado a lo bonzo intencionalmente, ahora surgió una nueva posibilidad: investigan si el fuego se inició por el mal uso de una pistola Taser.

En el video difundido el jueves se ve al vigilador -trabajaba como empleado tercerizado- atrincherado en una garita de seguridad, rodeado por al menos seis policías. Habla por teléfono. "No quiero 500 mil pesos, pido toda mi plata", grita.

En ese momento, uno de los agentes le apunta a través de una ventana lateral y se escucha una serie de disparos. De acuerdo al protocolo, cada vez que se gatilla, el arma queda accionada durante cinco segundos.

El hombre cae al suelo y el resto de los policías entran al cubículo. "Dale, dale, sacalo", pide el que disparó. Un segundo más tarde se escucha que un agente alerta desde el interior de la garita: "¡Fuego! ¡Fuego!".

De inmediato crecen las llamas y los policías huyen en estampida. El custodio privado, ardiendo, sale y se tira por las escaleras, donde un policía le vacía un matafuegos.

Aunque la grabación se viralizó en las últimas horas, el episodio tuvo lugar el viernes pasado. El vigilador sigue internado en estado crítico , en terapia intensiva.

Trascendió que el manifestante se había echado combustible. Pero ahora surgió la posibilidad de que la chispa que inició el incendio haya sido el uso de la Taser, disponibles para la Policía de Santa Fe desde septiembre pasado y actualmente en una fase de prueba piloto con 100 armas.

Así, pasará a investigar el área de Violencia Institucional.

"El protocolo no lo recomienda en este caso", dijo Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa. Afirmó que "es posible" que el inicio del fuego haya sido el uso de la pistola no letal y, si bien dejó abierta la puerta a que haya sido "por otros factores", reconoció que el caso prende "una luz amarilla" sobre la implementación de las Taser.

La Fiscalía realizará una auditoría externa. Además del video difundido en las últimas horas, también contará con la grabación que hizo la bodycam del policía y los registros del arma.

Según el protocolo del Ministerio de Seguridad Nacional , está prohibido el uso de "dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea" cuando, "debido a los factores del entorno, pudiera ponerse en riesgo la vida del agresor ante la utilización del dispositivo".

El protocolo advierte explicitamente sobre el "radio de actuación, teniendo en cuenta particularmente la ubicación espacial de la persona que recibirá la descarga, su altura, la presencia de elementos combustibles , eléctricos, focos ígneos, o cualquier otro que pudieran poner en riesgo la vida del agresor, a los efectos de evaluar la posibilidad de generar un daño que exceda al que está previsto únicamente para el uso del dispositivo".

Fuente: Clarín