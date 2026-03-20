La despedida de Alejandro Vigil a Michel Rolland: “Ayudó a darle una voz al vino argentino”

Más allá de no haber tenido con Michel Rolland una amistad cercana, siempre existió entre nosotros una relación de respeto y cierta cercanía desde el oficio.

Fue una de las figuras clave para abrir el Malbec argentino al mundo. Pero incluso más que eso: ayudó a definir un momento, a empujar un estilo, a darle al vino argentino una voz que el mundo pudiera escuchar .

Su mirada, su influencia y su convicción fueron determinantes en la construcción de la visibilidad internacional de nuestra vitivinicultura. En muchos sentidos, fue parte del puente entre lo que éramos y lo que empezamos a ser .

Por eso, su partida no es solo una pérdida para quienes compartieron más tiempo con él, sino un golpe profundo para toda la actividad .

Quiero recordar una anécdota que lo puede definir. Me pasó algo simple con él.

Una vez, probando Malbec, agarró una copa, la miró dos segundos y dijo: “Este ya está listo para el mundo” .

Nada más. Ni suelo, ni historia, ni poesía. Listo. Y en esa frase estaba todo. Él veía antes que muchos hacia dónde podía ir el vino argentino.

Después cada uno decide qué hace con eso.

Fuente: Clarín