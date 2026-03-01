Home Ads
General Lavalle coronó a su nueva Flor del Pago y hoy culmina la Semana de Santos Vega

Redacción CNM marzo 01, 2026

En la madrugada del domingo, el escenario mayor de la Semana de Santos Vega volvió a llenarse de emoción con la elección de las nuevas representantes culturales de General Lavalle.


En una velada atravesada por la tradición y el orgullo local, se realizó la coronación de quienes durante 2026 tendrán la responsabilidad de promover la ciudad y la fiesta en cada evento y actividad oficial.


Las flamantes representantes son:

🌸 Flor del Pago: Ana Paula Luero
💐 1ª Buena Moza: Maia González
🌼 2ª Buena Moza: Maitén Romero

                        

Entre aplausos y muestras de cariño del público, las jóvenes fueron coronadas para llevar bien alto el espíritu criollo que caracteriza a esta celebración tan arraigada en la identidad lavallense.


Una noche de espectáculos


La jornada también tuvo propuestas artísticas que animaron al público hasta entrada la madrugada. El humor estuvo a cargo de Alfredo Silva, mientras que la música sonó con la banda Va de Nuevo y el cierre estuvo en manos del grupo La 2001, que hizo bailar a los presentes.

                          

Gran cierre con jineteada


Las actividades continúan este domingo con uno de los momentos más esperados: la tradicional jineteada, que convoca a jinetes y tropillas en un espectáculo bien campero. La entrada popular fue fijada en $15.000, en lo que será la jornada de clausura de una nueva edición de la fiesta.


