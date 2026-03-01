Chau mamparas de baño: la alternativa que es tendencia este 2026

Las mamparas de baño tradicionales fueron un cambio moderno que mucha gente eligió hace algunos años. Sin embargo, en la actualidad parecen quedar cada vez más atrás por nuevas alternativas que aparecen en el mundo de la decoración. Una de ellas es el tabique , que ofrece modernidad y personalidad para este espacio.

El tabique no solo separa la ducha del resto del ambiente, sino que suma robustez , estética y un fuerte valor decorativo al baño . A diferencia de las clásicas mamparas de vidrio o acrílico, el tabique se construye con materiales sólidos, otorgándole una presencia imponente y mayor durabilidad.

El tabique presenta varias características que lo hacen único ante las mamparas de baño y otras alternativas. En primer lugar, están hechos de:

De esta manera, se destacan dos aspectos del tabique que son fundamentales para este espacio:

Además, permite jugar con distintos colores, texturas e incorporar nichos o estantes para más funcionalidad.

A la hora de renovar el baño, los especialistas recomiendan pensar el tabique como un elemento central del espacio . Puede ser una pared completa o media altura, recta o con formas curvas, según el tamaño y la distribución del ambiente.

El tabique también permite integrar iluminación indirecta , revestimientos originales o detalles en madera y metal , logrando un baño único y a la medida de cada usuario.

Fuente: TN