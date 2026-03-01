Detuvieron a la hija de un histórico barra brava de Newell’s: está acusada por venta de drogas

La Policía detuvo en las últimas horas a la hija de Nelson “Chivo” Saravia , el histórico referente de la barra brava de Newell’s Old Boys de Rosario , que fue asesinado en octubre de 2021.

El operativo tuvo lugar en el barrio Alvear a partir de una investigación a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Rosario sobre venta y acopio de drogas en la zona.

Los allanamientos fueron realizados en cuatro domicilios de 24 de septiembre al 3700 y en otro de San Nicolás al 3700, lugares que eran conocidos como el sector de referencia del “Chivo” Saravia hasta su asesinato.

El barrio se llenó de patrulleros de la Policía Federal Argentina durante la noche del viernes, informó el sitio Rosario 3 . Los investigadores encontraron 170 gramos de cocaína, varios celulares, dos motos Honda Navi y Wave, un Peugeot 307 y balanzas de precisión , elementos clave para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Junto a C. Saravia, de 23 años, fue detenido Marcelo A., un hombre de 22 señalado como “soldadito”. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación por el delito de tenencia de cocaína para comercialización.

La causa está en manos del fiscal César Cabrea , que imputará a los detenidos durante la próxima semana.

El histórico barra brava fue asesinado a balazos durante la madrugada del 23 de octubre de 2021 . La investigación indica que cuatro personas irrumpieron en su casa y le dispararon varias veces.

No era la primera vez que esa propiedad quedaba en la mira. En 2015 ya había sido baleada , cuando Saravia estaba al frente de la barrabrava de Newell’s Old Boys de Rosario, en plena transición en el poder de la tribuna.

De acuerdo con La Capital , cuatro miembros de la barra brava de Newell’s fueron condenados a prisión perpetua por el crimen . Entre ellos están Guillermo “Chupa” Sosa y Alejandro “Rengo” Ficcadenti , señalados como instigadores y organizadores del ataque, y también Salvador Alegre y Alexis Dittler , apuntados como los autores materiales.

Fuente: TN