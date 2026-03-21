Fuerte temporal de lluvia y vientos: un muerto en Córdoba, una mujer herida en La Plata y cortes de luz en el Gran Buenos Aires

Las fuertes lluvias y el vendaval que acompañaron este sábado la llegada del otoño afectaron a distintos sectores de las ciudades de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, donde la caída de ramas de árboles, tendido eléctrico y servicios de internet y tv por cable complicaron la mañana y obligaron al personal municipal a salir a atender la emergencia y despejar calles. Además, en la zona del Amba hubo cortes de luz que afectaron a más de 35 mil usuarios.

La situación más grave se dio en Córdoba , donde un joven de 29 años fue hallado muerto este sábado al mediodía horas después de que fuera arrastrado por la correntada de un río en medio del fuerte temporal que se produjo durante la madrugada en el paraje La Pampa, en el departamento Totoral.

Según lo informado por la Policía de Córdoba, esta madrugada el muchacho y un amigo de 22 años viajaban desde Ascochinga hacia el paraje La Pampa e intentaron cruzar un río cuyo caudal había aumentado muchísimo por efecto de las lluvias . El más joven intentó sostenerlo cuando realizaba el cruce pero la potencia del agua lo arrastró y desapareció, por lo que dio aviso a las autoridades.

Bomberos, policías y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac) desplegaron un operativo que finalmente encontró el cadáver del joven a unos 150 metros del sitio donde había intentado cruzar el río.

En tanto, en La Plata, el temporal provocó la caída de un viejo árbol entre las calles 155 y 61, en el barrio Los Hornos, sobre una camioneta, impactó también a una mujer que pasaba por la zona y que tuvo que ser hospitalizada por las heridas que sufrió..

El árbol cayó justo cuando una camioneta Toyota Hilux blanca circulaba por el medio de la calle y l as ramas le pegaron a la mujer que caminaba al costado y que quedó tendida en la calle hasta que los servicios de emergencias la rescataron y la llevaron al hospital.

Una vecina contó a la prensa local: "Vi cómo se cayó el árbol que está en frente de mi casa cuando iba sobre el asfalto una camioneta y sobre la calle justo pasaba una señora que resultó herida. Junto con otros vecinos la ayudamos y esperamos que viniera la policía”.

⚠️ | Información importante ⛈️ El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas entre la madrugada y las primeras horas de la tarde del sábado. Estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional… pic.twitter.com/iwjG9tVro5

Tras la intervención de bomberos, personal de Control Urbano y una ambulancia del Same la mujer fue trasladada al hospital Alejandro Korn.

En Mar del Plata, el temporal también se hizo sentir con fuerza y las autoridades de Defensa Civil reportaron que tuvieron que asistir a más de 30 reclamos en distintos barrios por árboles caídos, postes de luz y de telefonía dañados, la voladura parcial del techo de una vivienda, la caída de un cartel publicitario y un semáforo afectado.

En el caso de Rosario, el temporal se hizo evidente por la gran cantidad de lluvia caída, al punto que hubo algunas esquinas anegadas. Según los datos de la Dirección de Protección Civil, cayeron 127 milímetros en pocas horas, tras lo cual llegaron los fuertes vientos.

Respecto de esas cifras, el director de Protección Civil municipal, Gonzalo Ratner, dijo a radio Dos que solo este sábado "cayó en un solo episodio lo que normalmente se distribuye en cuatro o cinco lluvias”. Y recordó que “marzo es uno de los meses más lluviosos del año, con un promedio de 130 milímetros" para todo el mes.

En la Ciudad de Buenos Aires , la lluvia y el viento también arremetieron contra los frondosos árboles de distintos barrios, como el abeto de Paseo Colón y Chile que tuvo que ser podado por la comuna tras el desprendimiento de una enorme rama a metros del Metrobus del Bajo.

En ese marco, el Ente Nacional Regulador de la Energía informó esta tarde que había casi 40 mil usuarios afectados por cortes de electricidad entre la Ciudad y distintas localidades del Gran Buenos Aires, entre los que había más de 14 mil clientes de Edenor y 19.500 de Edesur.

Fuente: Clarín