Descubren un plazo fijo de U$S 2 millones, facturas para la AFA y campos, entre otras 12 operaciones sospechosas de firmas vinculadas a Pablo Toviggino

La Justicia descubrió que la empresa Servicios Lindor SRL, vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, hizo un plazo fijo con unos dos millones de dólares entre 2024 y 2025 , entre otros 15 de movimientos bancarios e inmobiliarios sospechosos, según fuentes judiciales.

En esos "negocios", la empresa Segon SRL le facturó más de 2 mil millones de pesos a la AFA en carácter de servicios.

Otras de las rutas de dinero descubiertas son pagos de la AFA y del gobierno de la provincia y la municipalidad de Santiago del Estero a la Liga Santiagueña de Fútbol, y minutos después salen transferencias bancarias a personas físicas vinculadas al entramado familiar.

En los últimos años, sobre todo después de 2022, cuando la Argentina ganó el Mundial de Fútbol de Qatar, el holding familiar llegó a comprar 10 mil hectáreas de tierra en Santiago del Estero. Algunos no los compró, sino que usó el usucapión , que es un instituto por medio del cual, por el transcurso del tiempo, se adquiere o consolida el derecho de dominio si se pagan los impuestos y se instalan en el campo.

Pablo Toviggino está siendo investigado por la Justicia en varias causas judiciales. En una de ellas se sigue la ruta del dinero de los 400 millones de dólares que recaudó la empresa TourProdEnter del empresario Javier Faroni con los derechos de la marca de la selección argentina en el exterior. De ese dinero, se estima que unos 40 millones fueron a empresas fantasma de EE.UU. Las causas las tienen los jueces Adrián López Charvay, Luis Armella y Diego Amarante, entre otros.

Estos movimientos financieros e inmobiliarios millonarios fueron informados por la Agencia de Recaudación y Control (ARCA) a jueces y fiscales que investigan la corrupción y lavado de dinero en la AFA, de acuerdo con tres fuentes consultadas por Clarín.

Dentro del entramado de empresas vinculadas al tesorero de la AFA, Lindor tiene como accionista al hermano menor de Toviggino, Darío Fabián (44 años), de bajo perfil. El hermano también aparece en la empresa Norte Argentino SRL, en 5 Esperanzas y en la Asociación de Fomento Esperanza de Mañana de Santiago del Estero.

En diciembre pasado, cuando estalló el escándalo de la AFA, hubo cambios societarios para que Darío Fabián Toviggino quedara con el control de la mayoría de estas empresas, aunque las fuentes coinciden en que, en realidad, Pablo es el que da las órdenes . Los que lo conocen dicen que Pablo es un administrador nato e incluso no fue a ver a la Selección al Mundial de Qatar porque no es un apasionado del fútbol, aunque desde la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero saltó a la entidad madre del fútbol en 2017. Los hermanos son oriundos de Rosario, pero en Santiago fueron criados por su padrastro, Fernando "Polo" Figueroa.

La ex esposa de Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, también aparece como accionista minoritaria en varias de estas empresas. Un vendedor de equipamiento para cocina porteño recordó que del Castillo Orellana le compró vajillas, cacerolas y otros utensilios para el lujoso hotel HT en Santiago y pagó en dólares.

Lindor es la encargada de hacer operaciones inmobiliarias y podría ser lo que se denomina en la Justicia "una sociedad puente" para mover activos entre el entramado societario con forma de una matrioska rusa, es decir, una dentro de la otra, y así ocultar al verdadero dueño.

Campos que equivalen a la mitad de la superficie de la CABA

De esta forma, inmuebles del grupo pasan de Malte SRL a Barwa SRL (propietaria de un bar famoso en Santiago del Estero) o a DCT SRL. Otro del circuito familiar es Indunoa SRL. En los últimos años, algunas de estas firmas compraron campos que suman casi 10 mil hectáreas, es decir, la mitad de la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Otro de los mecanismos es la "facturación cruzada" entre Malte SRL, Soma SRL y Marona SA. Las dos primeras fueron "dueñas" al principio de la mansión de Pilar y los 54 autos de lujo y colección secuestrados en el lugar. Para los investigadores, podría haber también una "simulación de venta de servicios".

Malte también tiene el contrato por adjudicación directa para dar los servicios del VAR en los partidos de la AFA, como se sabe.

Pero ese plazo fijo solo es un dato del crecimiento exponencial de las empresas de los Toviggino. El hotel de lujo HT de Santiago del Estero tuvo un crecimiento de su capital de 17 mil a 2 mil millones de pesos en 2024 .

Segon, otra de las firmas que brinda servicios de seguridad privada al gobierno de Santiago del Estero, pasó de tener acreditaciones bancarias por 11.592 pesos en 2012 a 6 mil millones de pesos en 2025 . Es la facturó a la AFA más de 2 mil millones de pesos y, además, emitió facturas a empresas en Paraguay y Estados Unidos.

En los movimientos bancarios de estas empresas se observan transferencias realizadas en segundos de una cuenta a otra. Por ejemplo, hay una transferencia de "6 millones de pesos registrada en esta especie de pasamanos. Y algunos movimientos bancarios van a empleadas públicas del gobierno de Santiago".

El rol del hermano menor de Toviggino

Servicios Lindor SA -la empresa del plazo fijo de 2 millones de dólares- fue creada en la provincia de Santiago del Estero al adquirir Net Cargo en el 2024 y tiene como director a Mauro Javier Paz, quien fue el director de la Liga de Fútbol Femenino y también figura en Malte SRL, la empresa que aparece como “propietaria” de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares. El otro director es Orlando Martín López quien figura en el mismo rol en otras firmas que giran alrededor del Tesorero de la AFA.

Pero de acuerdo con el Boletín Oficial de Santiago del Estero, del 7 de mayo de 2025, el hermano del tesorero de la AFA, Dario Fabián Toviggino, recibió el 95% de las acciones a Servicios Lindor SA. Dice ese boletín que el vendedor cedió “la totalidad de sus cuotas sociales que tiene y le pertenece en la Sociedad "LINDOR S.R.L." al hermano de Toviggino “quien, compró y aceptó el total de 3597 cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10,00) cada una, representativas del 95%”. Es decir, Darío Fabián Toviggino es el dueño de las acciones.

El plazo fijo multimillonario Lindor lo hizo en el banco Coinag donde tuvo una cuenta corriente y depósitos en 2025, según informaron fuentes judiciales a Clarín. Pero el banco cerró esa cuenta. Luego “los depósitos que tenía en Coinag los transfirió a cuenta de su titularidad en Banco Credicoop”, agregaron. Las fuentes confirmaron que hubo una transferencia al Credicoop y que fue de “un mismo titular a otro no se investigó el origen de los fondos. Eso corresponde el banco de origen”.

“ La transferencia al Credicoop no tiene que ver con la AFA” , afirmaron los voceros. Por otra parte, la AFA sí tiene sus cuentas oficiales en el banco que preside el ex diputado Carlos Heller.

Por ahora no se sabe de donde salieron esos fondos aunque los investigadores sospechan que pueden ser dinero que recaudó TourProdEnter en el exterior y habría sido ingresado en formal ilegal a la Argentina.

En junio del 2024 Servicios Lindor SA emitió ocho facturas a favor de la AFA. “Seis de ellas fueron en dólares estadounidenses por un importe total de $ 1.438.266.821”, precisaron las fuentes judiciales.

En síntesis, Servicios Lindor SA “le facturó a la AFA en 2024 un total de: $987.067.314 y US$ 2.120.684.651”. Las fuentes no saben hasta ahora por qué eventuales servicios fueron las facturas.

Estos movimientos sospechosos explican por qué la AFA se negó a entregarle al ex titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, los balances del 2024.

Por otra parte, Servicios Lindor “constituyó un plazo fijo con la suma de $ 11.763.785.709, lo que le dio un interés a su favor de $ 538.409.806, entre otros.

Sin embargo, Servicios Lindor tiene solo 6 empleados desde enero del 2025 a marzo; 8 desde abril a agosto y luego 2 desde septiembre a noviembre del año 2025, siendo estos los únicos empleados declarados en la empresa. Y Paz está calificado como “observado” en las empresas de riesgo crediticio.

Existen comprobantes electrónicos emitidos entre los años 2023 a 2025 09/2023, 11/23, 02/24 a 12/24 y 1/25 al 12/25) pero no hay del año 2010 al 2022 y tampoco hasta febrero del 2026, resaltaron los investigadores.

Servicios Lindor registra facturas recibidas entre los años 2023 a 2026 con las siguientes fechas:09/23, 11/23, 01/24, 04/24 al 12/24, 01/25 al 12/25 y en enero del 2026, entre otras.

No obstante, en su Declaración Jurada de Ganancias del 2024 declaró un patrimonio neto de solo $ 44.674.332. Ese patrimonio se diferencia exponencialmente con el año 2023, en el que solo había registrado un patrimonio neto de $3.196.260.

La empresa registra domicilios con una infraestructura que no condicen con el supuesto volumen de sus operaciones financieras: uno en Santiago del Estero en calle Japón n° 1271.

Y tres domicilios en CABA: Paraná n° 861, piso 2, depto C; Cerrito n° 242, piso 1, depto D y Lavalle n° 1362, piso 1, depto 12. El domicilio de Paraná 1861 era también el de Malte y el de la ex mano derecha de Toviggino, Juan Pablo Beacon. Y Paz fue director de Malte y de Segón, una empresa de la familia Toviggino, así como de la Gerenciadora Deportiva Santiago SA, la provincia natal de Toviggino.

En aquel momento, los socios de Soma SRL –la primera compradora de la mansión- eran Beacon y Carlos Bruno Seguel; este último vinculado también a varios de los 54 automóviles encontrados en la propiedad. Luego, Malte SRL se la vendió a Real Central SRL.

En un informe que ARCA entregó la semana pasada al juez en lo penal económico Diego Amarante en la causa por la retención ilegal de aportes jubilatorios contra el presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia y Toviggino se analizaron los movimientos de Malte SRL, la empresa que aparece como “dueña” de la mansión de Pilar.

En el informe se afirma que muchos comprobantes de venta de Malte fueron emitidos por una IP –que es una dirección única que identifica a un dispositivo en Internet y contiene información de su ubicación- por otras empresas y familiares de Toviggino. La IP número 181.14.215 de una computadora fue utilizada por Servicios Lindor SA, se especifica.

Como dato de color, se conoció cédula azul de un Porsche 911 Carrera 4 GTS, secuestrado en la mansión de Pilar y registrado a nombre de Servicios Lindor S.A que parece ser el eje de este conglomerado de empresas.

Fuente: Clarín