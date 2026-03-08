Fuerte mensaje del Gobierno contra el kirchnerismo por el Día de la Mujer

NACIONALES

En el marco de la celebración del Día de la Mujer , el Gobierno publicó un fuerte mensaje de saludo en el que aprovechó para apuntar contra la oposición y diferenciar las medidas de la administración mileísta del kirchnerismo.

“Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que, durante décadas, una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política", comienza el spot, que es acompañado con una voz en off femenina mientras se ven distintas imágenes y videos de marchas y movilizaciones como la del aborto o la de Ni Una Menos .

Y apunta directamente contra la gestión albertista: “En 2019, el nacimiento del Ministerio de la Mujer no fue un avance, fue el comienzo del saqueo . Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria. Las políticas de género y diversidad impulsadas desde el Estado se convirtieron en un negocio de pocos , mientras funcionarios de alto rango, intendentes y dirigentes políticos no daban el ejemplo".

El video, publicado en la cuenta oficial de Casa Rosada en X , continúa mientras expone capturas de las facturas con valores millonarios en mobiliario que se encontraron en el Ministerio de la Mujer, sumado a una serie de paredes y espacios públicos pintados con frases con consignas feministas como “Muerte al macho”, entre otras.

Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó. Hoy la Argentina celebra a las mujeres… pic.twitter.com/Un83hpbOc2

Al mismo tiempo, se suceden fotografías del expresidente Alberto Fernández y capturas sobre la causa en la que está acusado de violencia de género por su expareja, Fabiola Yáñez, y del escándalo de la visita de la periodista Tamara Pettinato a la Casa Rosada. También añaden una imagen del intendente del partido bonaerense de La Matanza, Fernando Espinoza , involucrado en una denuncia de abuso sexual por parte de su exsecretaria.

“Mientras tanto, la inflación castigaba con mayor intensidad, la pobreza avanzaba, la inseguridad crecía y el esfuerzo de las argentinas valía cada vez menos. La agenda de género y el relato que las sostenía crecían año a año , pero las soluciones nunca llegaban", sigue el video, que intercala más fotografías de manifestaciones e incluso añade una foto de varias mujeres que forman parte del colectivo de Actrices Argentinas y suelen mostrarse críticas del gobierno de Javier Milei , como Dolores Fonzi , Nancy Duplaá y Florencia Peña , entre otras.

Con gráficos que apoyan los datos que celebra la administración mileísta, el spot remarca que ahora el rumbo “es claro” : igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación son los pilares principales. “El verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados”, remarca —y destaca el comunicado que informa el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2024—.

Y cierra: “Es construir un país en el que cada argentina pueda vivir segura, trabajar en libertad y progresar gracias a su propio esfuerzo".

Fuente: La Nación