El desesperado pedido de una nena con parálisis durante un violento robo en Villa Luzuriaga

Una familia vivió una mañana de terror este viernes en Villa Luzuriaga , partido de La Matanza, cuando cuatro ladrones encapuchados y armados les robaron la camioneta. Dentro del vehículo estaba su hija de 10 años, que tiene parálisis y no puede caminar. El dramático episodio quedó registrado por cámaras de seguridad, que incluso grabaron el rescate a upa y los gritos desesperados de la nena.

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana en la calle Perito Moreno al 3400, cuando el padre de la nena terminaba de preparar la camioneta para salir. La familia estaba acomodando en el vehículo el triciclo adaptado y otros elementos que la menor utiliza para movilizarse.

Según se observa en las imágenes, el hombre estaba en la parte trasera del vehículo asegurando el baúl cuando un auto frenó de golpe a su lado. Bajaron cuatro personas encapuchados y armadas que inmediatamente rodearon a la familia y comenzaron a amenazarlos.

Uno de los ladrones le apuntó directamente a la cabeza al padre de la nena. En medio del caos, el hombre intentó apartarse del arma mientras suplicaba que lo dejaran bajar a su hija del vehículo.

Dentro de la camioneta estaba la nena, que no puede caminar por sus propios medios. Al darse cuenta de lo que ocurría, la menor entró en pánico y comenzó a llorar y a gritar desesperada . En la grabación se escuchan sus pedidos en medio del asalto: “¡Por favor, por favor, que no me hagan nada!”.

La situación se volvió aún más tensa cuando la abuela salió de la casa. Al ver el asalto, corrió hacia la camioneta y se metió del lado del conductor para intentar sacar a su nieta mientras los delincuentes mantenían a todos bajo amenaza.

"Dejame bajar a la nena" , pidió desesperada la mujer mientras los asaltantes dominaban la escena con las armas en la mano.

Al advertir que la niña no podía salir sola, los ladrones finalmente permitieron que el padre sacara del baúl el triciclo especial que utiliza la menor y ayudara a bajarla del vehículo. La chica estaba en estado de shock por los segundos de terror que acababa de vivir.

Una vez que la familia logró retirar a la nena, los delincuentes escaparon rápidamente con la camioneta. En el lugar quedaron la abuela y los padres intentando calmar a la chica, que no paraba de llorar.

Los asaltantes también se llevaron las billeteras de las víctimas y utilizaron las tarjetas para hacer consumos en un local de comida rápida cercano al lugar del asalto, según informó TN . La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Marando, de la UFI N°12 de La Matanza, que dio instrucciones a la Policía para intentar identificar a los responsables.

Fuente: Clarín