Fuerte impacto en las escuelas públicas de Provincia por el paro por el Día de la Mujer

NACIONALES

La segunda medida de fuerza de los docentes dejó casi paralizados las escuelas públicas del Gran Buenos Aires y resintió la actividad en las ciudades pobladas del interior. El paro convocado por algunos gremios por el Día Internacional de la Mujer trabajadora, golpeó sobre la educación estatal y registró aún mayor impacto en el turno tarde.

Es que este lunes, después de las 16, se realizó una marcha y concentración en distintas zonas del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La convocatoria fue de Ctera (la central nacional de docentes públicos); Suteba (su filial bonaerense), la CTA Autónoma y ATE Provincia. Todos son gremios que tienen sintonía con sectores políticos del kirchnerismo.

La medida tuvo efecto nulo en el régimen de enseñanza de gestión privada : los institutos y colegios de la provincia trabajaron con total normalidad, según informaron fuentes del sector y pudo comprobar este diario en diversos centros educativos de la región de la capital provincial.

El de este lunes fue la segunda huelga que provoca dificultades para dictar clases. El 2 de marzo, cuando estaba previsto el debut del ciclo lectivo hubo un paro nacional, impulsado por Ctera, con fuertes reclamos a Nación por el desfinanciamiento en el sector educativo, la falta de un llamado a paritarias y para exigir la vuelta del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Este beneficio que cobraron por casi 20 años los educadores de todo el país, se logró después de la famosa “Carpa Docente” y la suspendió el Gobierno de Javier Milei.

A esto se sumó un planteo de mejora salarial contra la Provincia y los chicos se quedaron sin el clásico “primer día” . La actividad en los centros educativos bonaerenses, con los actos protocolares incluidos arrancó el martes.

Aunque el Día de la Mujer se conmemora el 8 de marzo, como la fecha definida en todo el mundo para recordar las luchas de las mujeres trabajadoras quedó en el calendario un domingo, los gremios que realizaron manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires decidieron parar al día siguiente y esto complicó la apertura de los establecimientos, el mantenimiento de las instalaciones y el funcionamiento de los comedores escolares que realizan los auxiliares docentes (también conocidos como porteros) que están afiliados a ese gremio.

“9 de marzo, Sin actividad, ambos turnos”, se leía en la cartelería de los edificios escolares. El fin de semana corrieron los mensajes en los grupos de wahtsapp y otras redes. Los más distraídos se enteraban de la protesta en la puerta, cuando advertían que estaba cerrada.

En esta segunda semana de actividad en Buenos Aires comenzaba la cursada regular de los estudiantes del ciclo secundario. Por eso también se suspendieron (o postergaron por 24 horas) las celebraciones del UPD (ultimo primer día) que se hizo frecuente en los últimos años entre los adolescentes que comienzan el año final del secundario.

Había chicos en las plazas y en las esquinas con cantos, batucadas y pirotecnia, antes de entrar a clases. Pero eran todos de grupos de colegios privados. Se espera que esta noche se repita entre los estatales.

En todo el territorio hay 3,6 millones de estudiantes matriculados en el sector público, en jardines, primarias y secundarias. Otro universo de 1,3 millones asiste a institutos privados. En el primer grupo fue donde impactó el paro de ayer. Y el del lunes pasado.

En el ciclo medio ya hubo jornadas educativas por las mesas de exámenes y clases de recuperación que comenzaron a mediados de febrero.

La semana pasada estuvo marcada por una intensa gestión gremial en Buenos Aires. Es que después del paro contra el aumento que propuso Axel Kicillof, la Provincia reanudó la paritaria y sobre el fin de semana se aceptó el nuevo ofrecimiento.

La Gobernación presentó una propuesta bimestral (marzo/abril), que representa un 7,5 % de mejora en los haberes . Incluye la consolidación del incremento de febrero, a cuenta de futuros aumentos, del 1,5 %. En marzo, un 5 % adicional, con base enero. En abril, un 2,5 % de incremento con base enero y una bonificación no remunerativa y no bonificable de $ 28.700 que se denominará "Compensación FONID/Conectividad".

Así, el sueldo de un maestro de grado queda en $ 800.084, en marzo y $ 850.053 en abril. Mientras que el docente con jornada extendida o completa ganará $ 1.600.168 en marzo y $ 1.700.106 al mes siguiente.

Una fórmula de incremento similar se estableció para otros sectores del empleo estatal. ATE y otros sindicatos aceptaron y firmaron la paritaria hace menos de tres días.

Fuente: Clarín