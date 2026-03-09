Día de la Mujer con reclamos al Gobierno: la marcha feminista volvió a llenar la Avenida de Mayo

NACIONALES

Esta vez la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer, se hizo un lunes. La razón: la movilización también convocaba a un paro y si se hacía el domingo no se iba a sentir. "No sé si estuvo bien cambiar el día, ¿quién puede parar en la situación en la que estamos? ", planteó Anabella Freire frente al Congreso. Ella, que hasta el año pasado vendía ropa en un local de Flores, ya no tiene trabajo, por eso pudo estar.

No fue una marcha multitudinaria, pero sí llenó toda la avenida de Mayo hasta la Casa Rosada . La protesta estuvo dirigida no tanto al Congreso -aunque desde allí salieron las columnas- sino más bien al Ejecutivo. La conmemoración histórica de las luchas feministas se tiñó de reclamos actuales, fundamentalmente el rechazo al ajuste económico y el desmantelamiento de todas las políticas de género .

Como siempre, los carteles en alto, muchos improvisados a mano, marcaron el humor social: "Nosotras éramos la casta", "Prefiero ser una rebelde y no una esclava", "Tenés suerte que queremos igualdad y no venganza", "No quiero flores, quiero derechos", "No estoy enojada, estoy harta", "Abuela hoy vine a gritar lo que a vos te hicieron callar" , "Quiero ver a mis alumnas egresadas, no enterradas".

En una esquina, fotos de cientos de mujeres muertas. Al lado, siluetas vacías, sobre el pasto, una manta interminable con un sinfín de nombres bordados. Y ahí cerca, madres, padres, hermanos, hijos, hijas de las mujeres asesinadas, con su enorme cartel de Atravesados por el Femicidio , la asociación civil que reúne a los familiares. Ya son más de 250.

"Estoy acá porque el retroceso en las políticas de género es total. Este gobierno desconoce la violencia que hay contra las mujeres . Ya no hay ningún tipo de asistencia, se perdieron los derechos", dice Dayra, una "hija del femicidio". Su mamá, Sabrina González , tenía 36 años cuando su pareja, José Antonio Castellanos, la mató de una puñalada en la espalda.

"Estoy acá porque me gusta estar con otros familiares. Lamentablemente cada día hay más. Y estamos en un contexto de precarización total con un gobierno que niega la violencia de género", suma Mara Avila. Ella misma hizo el documental “Femicidio. Un caso múltiples luchas” , donde cuenta la historia de María Elena Gómez, su mamá, quien fue asesinada por la pareja en 2005.

"Vine para mantener viva la historia de mi hermana y apoyar a los otros familiares. La violencia no es sólo el femicidio, se debe entender cómo afecta a todos", dice la hermana de María Isabel Speratti Aquino . Dos años atrás salía de su casa en Cañuelas junto a sus hijos para llevarlos al colegio cuando su ex le disparó cuatro veces y la mató.

"No quiero que le pase a nadie más. Vine a pedir justicia , y a acompañar a las personas que pasaron por situaciones parecidas", dice Sacha, uno de los hijos de María Isabel, y del asesino.

Los reclamos, también, fueron económicos : maestras, empleadas domésticas, profesoras universitarias, científicas, cineastas. Se sabe: las mujeres son quienes más desocupación sufren y las que tienen los sueldos más bajos. También son las que se ocupan de las tareas de cuidado sin recibir pago alguno.

Estaban las mujeres abolicionistas con su eterno lema: "Nuestros cuerpos no son mercancía". Y estaban las Madres de las Víctimas de Trata, con fotos de sus hijas desaparecidas. Y estaban las chicas de los centros de estudiantes de varios colegios, como Cerámica, el "Pelle", el Esnaola, el ILSE. Y columnas de la CTA, de la CGT, del MST, de Las Rojas.

La movilización culminó al atardecer en Plaza de Mayo, con la lectura de un extenso documento que habló de “unir las luchas para derrotar las reformas esclavistas de Milei, el FMI y sus cómplices”.

El texto también habló del "ajuste económico que profundiza la desigualdad social y de género ", del rechazo a la reforma laboral que "precariza el trabajo y debilita derechos sindicales", la defensa del sistema previsional y las jubilaciones, y la oposición a recortes en salud, educación y programas sociales .

Fuente: Clarín