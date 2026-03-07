Feroz tormenta en Mendoza: calles como ríos, autos arrastrados por el agua y ruta cortada por alud

NACIONALES

Fuertes tormentas se desataron este sábado en Mendoza , donde hubo calles anegadas, canales recargados y hasta una ruta cortad por riesgo de alud. Así, se cumplió el pronóstico que había obligado a postergar la Fiesta de la Vendimia.

El fenómeno estaba previsto para el Gran Mendoza, que había amanecido bajo alerta amarilla por tormentas, una advertencia que en las últimas horas aumentó a nivel naranja. Por eso, los organizadores de la Vendimia 2026 habían pasado al domingo el acto central.

De hecho, el teatro donde se realiza el evento se vio afectado por las fuertes tormentas que comenzaron cerca de las 18. Un fotógrafo local mostró el aguacero y las goteras por filtraciones debajo del escenario.

Mansa lluvia!!!! pic.twitter.com/oFGZ99hMeU

La tormenta comenzó débil a las 18, y con el transcurso de los minutos se volvió más intensa. Se hizo sentir en la piel, con una brusca caída de la temperatura : pasó de 25,6°C a las 17 a 16,2°C a las 19.

Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), casi todo Mendoza quedó bajo alerta naranja . Sólo al norte de la capital el nivel es amarillo y en la zona cordillerana no rige ninguna advertencia.

Las fuertes lluvias cayeron en la ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, parte de Uspallata y de Maipú, informó el diario El Sol .

Hubo calles anegadas en la capital, como algunos tramos de la avenida San Martín. En otros sectores, el agua corrió como en el río. Incluso algunos autos fueron arrastrados por la corriente y chocaron contra postes.

El agua también bajó furiosa por las acequias y los zanjones, como retrataron algunos usuarios de redes sociales.

En algunos lugares estuvo acompañada por el barro. Lo peor se vivió en la ruta nacional 7 : un alud de 500 metros obligó a cortar esa vía clave para el tránsito a Chile. Ocurrió en el kilómetro 1108, a la altura de Quebrada del 60, entre Potrerillos y Uspallata.

Desde Vialidad Nacional estimaban que la situación se extendería por seis horas.

El alerta naranja en Mendoza es por tormentas fuertes que pueden llegar a ser severas , dijeron desde el Servicio Meteorológico.

"Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos. También pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser excedidos en forma localizada", indicó el organismo.

Se prevé que en la ciudad sigan las tormentas durnte la madrugada del domingo. En el sur de la provincia se prolongarían durante las horas siguientes.

De acuerdo al SMN, además de Mendoza hay otras provincias bajo alerta por tormenta, todas ellas en amarillo.

La zona incluye casi todo Río Negro, Neuquén y San Juan (no afecta a la región cordillerana), el sur, centro-oeste y norte de San Luis y el este de Chubut.

Fuente: Clarín