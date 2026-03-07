Desesperada búsqueda de dos jóvenes de 17 y 18 años desaparecidas en Neuquén

NACIONALES

La provincia de Neuquén está movilizada por la búsqueda de dos chicas de 17 y 18 años, que están desaparecidas desde el martes. Son Morena Haydeé Jazmín Brezina y Maia Jazmín Medina .

Las familias realizaron la denuncia y, de inmediato, la Policía activó la “Alerta Nati” , el protocolo que se pone en marcha cuando desaparecen niñas, niños y adolescentes menores de 18 años en la provincia.

Brezina , de 18 años, fue vista por última vez el martes 3 de marzo en la ciudad de Neuquén capital. La joven es de contextura delgada, mide 1,52 metros, tiene cabello corto color rojo y ojos marrones claros . Al momento de su desaparición, vestía un pulóver azul, remera blanca, pantalón corto de jean gris y zapatillas negras.

La Policía también busca a Medina , de 17, quien vive en San Patricio del Chañar. Es de contextura robusta, mide 1,70 metros, tiene tez blanca, cabello oscuro con flequillo y ojos oscuros . La última vez que la vieron llevaba un jean claro tipo Oxford, top a rayas blancas y negras y zapatillas blancas.

A partir de las denuncias, intervino el Departamento Centro de Operaciones Policiales, que inició tareas de rastrillaje y difusión del pedido de paradero, informó la Agencia Noticias Argentinas .

Las autoridades pidieron a la población que, ante cualquier dato que pueda ayudar a la investigación, se comuniquen de inmediato con la Unidad Fiscal de Homicidios o con las dependencias policiales más cercanas.

También habilitaron las líneas telefónicas para recibir información sobre el paradero de las jóvenes: la Comisaría 13º al (299) 485-5236 y la Comisaría 18º al (299) 446-0891 .

