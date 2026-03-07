Feriados 2026: cuándo es Semana Santa y qué días no se trabaja

NACIONALES

La Semana Santa traerá una particularidad en 2026: coincidirá con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , lo que generará un fin de semana extralargo de cuatro días en todo el país.

El Gobierno nacional ya publicó el cronograma oficial de feriados , lo que permite a las personas a planificar con tiempo.

El Jueves Santo será el 2 de abril y coincide con el feriado nacional por Malvinas . Esto significa que el descanso se extenderá desde el jueves hasta el domingo , lo que genera un fin de semana XXL.

Es importante tener en cuenta la diferencia entre ambos conceptos:

Fuente: TN