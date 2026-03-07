F1 GP de Australia con Franco Colapinto, EN VIVO: horario de la carrera y dónde ver la Fórmula 1 este sábado 7 de marzo

NACIONALES

Ya no hay que tachar más días en el calendario. La Fórmula 1 disputa su primera carrera de la temporada, en el Albert Park de Melbourne este domingo desde la 1 de Argentina, donde Franco Colapinto largará 16° con un Alpine que está lejos de las expectativas y Mercedes intentará confirmar sus aspiraciones de pelear por el título después de un lustro. Con George Russell en la pole y Kimi Antonelli a su lado en la primera fila, serán Isack Hadjar en el Red Bull y Charles Leclerc en la Ferrari los que intentarán ir por la punta, por delante de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris. Antes, habrá acción en F3 y F2 con presencia argentina. Las acciones podrán seguirse por Disneý+ , Fox Sports , F1TV y el minuto a minuto de Clarín.com .

