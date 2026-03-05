Estudiaba criminología, sacaba 10 en los exámenes y asesinó a cuatro compañeros de más de 150 cuchillazos

NACIONALES

La pequeña y apacible ciudad estadounidense de Moscow, en el estado de Idaho, fue el escenario de una de las masacres más impactantes de los últimos años. Bryan Kohberger , un brillante estudiante de criminología, ingresó a un hogar en el que vivían varios alumnos y asesinó a cuatro de ellos de 150 cuchillazos mientras dormían.

El caso, ocurrido el 13 de noviembre de 2022, fue tan estremecedor que tuvo en vilo a la ciudad durante varios días y hasta inspiró un libro y una serie de Prime Video. Las víctimas fueron Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle y su novio Ethan Chapin . Las primeras dos mujeres tenían sólo 21 años, mientras que Xana y Ethans tenían 20 años.

Dentro del grupo que dormía tranquilamente en la casa del horror hubo dos sobrevivientes: Dylan Mortensen y Bethany Funke , quienes se salvaron de milagro por razones que aún se desconocen. Los motivos que llevaron al siniestro Kohberger a cometer semejante atrocidad son tan oscuros como misteriosos.

La noche del 12 de noviembre de 2022, los estudiantes de la Universidad de Idaho disfrutaban el cierre del fin de semana en la ciudad de Moscow. Algunos asistieron a fiestas, otros regresaron de bares cercanos. Madison Mogen y Kaylee Goncalves volvieron poco antes de las dos de la madrugada a la casa de madera gris de 280 metros cuadrados que compartían. Xana Kernodle y Ethan Chapin también ingresaron minutos después. Nada parecía fuera de lo habitual.

Después de ellos, Dylan Mortensen se bajó de su Uber en la puerta, se metió y fue directo hasta su habitación. Se había dispuesto para dormir porque estaba muy cansada, pero no logró conciliar el sueño porque, entrada la madrugada, empezó a escuchar ruidos extraños . Cerca las cuatro oyó que Xana se levantaba para recibir un pedido de comida que había hecho por una aplicación.

Acto seguido, escuchó corridas en el cuarto de Goncalves , quien dormía en el piso de arriba, justo encima de su habitación. Creyó que simplemente estaba jugando con su perro. Minutos más tarde oyó que su amiga susurraba “hay alguien aquí”. Volvió a intentar dormir, pero nuevamente aparecieron ruidos extraños que provenían del cuarto de Xana y Ethan.

Ya molesta por el alboroto que estaban haciendo sus compañeros a altas horas de la noche, se levantó algo somnolienta y se dirigió a la puerta de su cuarto. La abrió suavemente, escuchó una especie de llanto ahogado y lo que vio a continuación la dejó petrificada: de la habitación de la joven pareja salía una persona con una silueta oscura y una máscara de esquí que le tapaba la boca y la nariz .

El intruso hizo contacto visual directo con ella y se dirigió hasta su posición, pero sorpresivamente giró y pasó de largo hacia la puerta corrediza de la cocina , que conducía al exterior de la casa. Aterrada y confundida, Dylan se encerró en la pieza y le escribió a Kaylee Goncalves. No hubo respuesta. La que sí contestó fue Bethany, la otra sobreviviente, quien le pidió que corriera hasta su habitación.

Dylan se escabulló en silencio hasta allí y ambas se encerraron con llave. Llamaron a una amiga en común, Emily Alandt, quien se acercó hasta la casa junto a su novio, Hunter Johnson. Él fue el encargado de entrar a inspeccionar lo que ocurría adentro. Cuando llegó al cuarto de Xana empujó la puerta y vio un verdadero baño de sangre . La chica estaba en el suelo, boca arriba, y Ethan permanecía acostado en la cama.

Tras el macabro descubrimiento llamaron al 911 y los policías encontraron además los cuerpos brutalmente apuñalados de Kaylee y Madison.

Tras semanas sin un sospechoso identificado públicamente, los investigadores centraron su atención en un vehículo blanco captado por cámaras de seguridad cerca de la escena del crimen en Moscow. El auto, un Hyundai Elantra, fue visto merodeando la zona durante la madrugada de los asesinatos. Ese dato permitió reducir el círculo de búsqueda y vincularlo con un estudiante de posgrado de la cercana Washington State University.

El nombre que surgió fue el de Bryan Kohberger. La clave fue una muestra de ADN hallada en la funda del cuchillo que utilizó para matar , encontrada en la casa. Los agentes compararon ese perfil genético con material obtenido de la basura del domicilio de su familia en Pennsylvania, donde Kohberger pasaba las fiestas. La coincidencia fue de un 99,9%.

El 30 de diciembre de 2022 fue arrestado sin resistencia. Además del ADN, los registros de su teléfono celular y el rastreo del vehículo reforzaron la acusación. La masacre fue tan violenta que causó un verdadero estupor en la sociedad. Entre las cuatro víctimas, el atacante asestó cerca de 150 puñaladas durante el brutal y violento ataque nocturno.

Bryan Kohberger nació en 1994 en Pennsylvania. Durante su juventud fue descripto como introvertido y con dificultades para vincularse socialmente. En la adolescencia atravesó problemas de adicción que, según conocidos, logró superar. Con el tiempo orientó su interés hacia el estudio del comportamiento criminal.

Estudió psicología y luego criminología. En 2022 se mudó al estado de Washington para iniciar un doctorado en la Washington State University, ubicada a pocos kilómetros de Moscow. Allí asistía a clases y también colaboraba como ayudante de cátedra. Su perfil académico giraba en torno al análisis de la mente criminal y los patrones delictivos.

Antes de su arresto no tenía antecedentes penales graves. Varios compañeros lo describieron como reservado, metódico y obsesivo con ciertos temas . También trascendió que participó en foros de Reddit vinculados a la criminología, donde mostraba interés en comprender cómo piensan quienes cometen delitos violentos.

Tras ser detenido, su figura generó desconcierto: un estudiante avanzado de criminología acusado de un crimen brutal. El contraste entre su formación académica y la violencia del caso alimentó el debate público sobre su perfil psicológico y las posibles motivaciones detrás del ataque.

Tras su arresto en diciembre de 2022, Bryan Kohberger fue llevado a Idaho y acusado formalmente por cuatro cargos de homicidio en primer grado y uno de robo. Durante 2023 y 2024 el proceso avanzó con un fuerte hermetismo judicial. La fiscalía anticipó desde el inicio que buscaría la pena de muerte.

La evidencia presentada incluyó ADN hallado en la funda de un cuchillo, registros de geolocalización del teléfono ( se había conectado 12 veces en zonas cercanas al hogar horas antes de los homicidios ) y grabaciones de cámaras que situaban su vehículo cerca de la escena.

En cuanto al móvil del crimen, nunca se estableció públicamente una motivación clara y confirmada . No se probó un vínculo directo previo entre el acusado y las víctimas. Las hipótesis giraron en torno a una posible fijación u obsesión , aunque el propio Kohberger no ofreció una explicación detallada en instancias públicas.

En 2025 aceptó un acuerdo con la fiscalía: se declaró culpable para evitar un juicio con jurado y, sobre todo, la pena de muerte . A cambio recibió cuatro cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La decisión cerró el proceso judicial, pero dejó abiertas preguntas sobre el porqué del crimen.

Fuente: TN