“Dios nos puso ahí por algo”: el desgarrador testimonio de la mujer que encontró al bebé abandonado en Merlo

NACIONALES

No hay palabras que describan la angustia que sintieron las vecinas que hallaron al bebé abandonado en Merlo . A dos días de haberle salvado la vida, fue una de las heroínas la que compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

"Dios nos puso ahí por algo a cada uno de nosotros" , dijo con dolor Polis Torrico (tal su nombre de usuario en Facebook). A pesar de haber tenido un final feliz, esta historia la llevó a reflexionar sobre el hecho que pudo haber terminado en una tragedia. No hubiese sido la primera vez. "Fue un día raro y triste" , comenzó diciendo.

Transcurrido el tiempo, con un panorama mucho más claro, el menor a salvo y la presunta responsable detenida, la mujer que encontró al pequeño se lamentó por la situación: " Un bebé que nada hizo y no es amado . Doloroso, porque soy madre y duele el instinto; duele ver a un ser tan indefenso”.

Al bebé lo llamaron Bautista, pesa 3 kilos y medio aproximadamente y mide 49 centímetros. Fue la sociedad de fomento Barrio Rivadavia de Merlo la que aseguró que el niño se encontraba en "óptimas condiciones de salud".

Nada fue casualidad. Torrico lleva tiempo desempeñándose, junto a sus compañeros, como trabajadora social para niños y adolescentes en el barrio. Involucrada de lleno en el caso, eligió no quedarse de brazos cruzados.

"Me di cuenta de que hay muchísima buena gente, con un corazón gigante, que puede querer a un bebé aun sin conocerlo. Gracias a todos los que preguntan, a los que compartieron y aportaron información, a la cantidad de personas que quieren adoptarlo y a los que quieren traerle donaciones para él”, escribió la vecina en su mensaje.

El episodio también la impactó en lo personal. En el cierre de su publicación, Torrico dejó una reflexión íntima sobre lo vivido durante esa jornada: "Me voy a permitir llorar y abrazar fuerte a mis hijas".

El descubrimiento ocurrió el martes alrededor de las 11:20 en el barrio Rivadavia, en Merlo. Una vecina que se dirigía a su trabajo notó una bolsa en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, y decidió acercarse cuando vio que se movía.

Al revisar su interior, encontró al recién nacido y pidió ayuda a otras personas de la zona. Según relató Natalia, una de las testigos, el bebé estaba dentro de una bolsa como "de ropa”, tenía el cordón umbilical aún sin cortar y manchas de sangre en el cuerpo. No tenía pañal y estaba vestido con un buzo con capucha y un pantalón “de polar viejo”.

Ante la urgencia, las mujeres lo sacaron rápidamente de la bolsa para asistirlo. “Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo", contó Natalia en diálogo con Mediodía Noticias.

Otra vecina se acercó poco después con una manta para abrigarlo. Minutos más tarde, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo trasladaron al recién nacido al sanatorio San Juan Bautista, donde constataron que se encontraba fuera de peligro.

Luego del hallazgo, los vecinos aportaron grabaciones de cámaras de seguridad al Grupo Táctico Operativo de la Policía Bonaerense. Con ese material, los investigadores lograron identificar a la mujer que habría dado a luz en su casa y posteriormente abandonado al bebé.

La madre biológica acusada de haber abandonado a su hijo en una vereda de Merlo, fue identificada y detenida el miércoles . Ahora enfrenta una causa por "abandono de persona", a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.° 1 de Morón.

Fuente: Clarín