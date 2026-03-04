Estatales bonaerenses acordaron un aumento del 9% en tres tramos

ZONALES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires alcanzó un acuerdo paritario con los gremios UPCNBA y ATE que establece un incremento salarial total del 9% para los primeros meses del año.





La suba se aplicará en tres etapas: un 1,5% correspondiente a febrero (consolidado), un 5% en marzo y un 2,5% en abril. El aumento también impactará en el sector de jubilados.





Además, desde marzo se abonará una bonificación remunerativa no bonificable de 20.000 pesos destinada a auxiliares de la educación y otros sectores considerados críticos.





En cuanto a estabilidad laboral, el acuerdo contempla la titularización de jefes de departamento y subdirectores interinos con tres años consecutivos o cinco alternados de antigüedad. También se dispuso una recategorización de un nivel para cada agente a partir del 1 de julio y una bonificación especial para quienes se encuentren en el tope del escalafón.





Se avanzará asimismo en el pase a planta transitoria de las becas de contingencia ingresadas hasta diciembre de 2022 y en la continuidad de los pases de beca de capacitación. Los gremios solicitaron la continuidad de mesas técnicas para distintos sectores, entre ellos Auxiliares de Educación, Salud, Lotería y Carrera Administrativa.





El acuerdo incluye una cláusula de monitoreo en mayo y la reapertura de la negociación en junio, con el objetivo de revisar salarios y condiciones laborales según la evolución económica y fiscal.





El secretario general de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo, destacó la convocatoria al diálogo y señaló que la mayoría de las seccionales aceptaron la propuesta, cerrando así la negociación paritaria de inicio de 2026.