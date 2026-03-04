Crimen en Caballito: un docente apareció asesinado en su casa, maniatado y con un trapo en la boca

NACIONALES

Un docente de 55 años fue hallado asesinado a golpes , con un trapo en su boca y maniatado en la tarde de este miércoles en un departamento que funcionaba como una oficina en el barrio de Caballito.

El cuerpo fue encontrado por un empleado de la víctima, identificada como David Walter Aguirre , de 55 años y de profesión docente, en un departamento ubicado sobre la calle Hidalgo al 300 en Caballito.

El testigo que llamó al 911 dijo que llegó al lugar donde funcionaba también una oficina y que Aguirre era su jefe.

El cuerpo del hombre se encontraba en la habitación principal. Estaba maniatado con un precinto y con un trapo en la boca. El cuerpo también presentaba golpes.

Médicos del SAME llegaron al lugar y constataron la muerte. La investigación quedó a cargo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Las primeras averiguaciones indicaron que Aguirre pasó la noche con un hombre , por lo que se investiga los últimos movimientos de la víctima.

Según sus registros contables, Aguirre trabajó como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de José C. Paz, en el Colegio del Pilar y en la Fundación Universidad Escuela Argentina de Negocios.

El cuerpo será trasladado a la morgue judicial donde se le realizará la operación de autopsia.

El Gobierno de la Ciudad presentó el pasado 24 de febrero las estadísticas del Mapa del Delito, donde la cifra de los delitos es la más baja en los últimos 31 años y la tasa de homicidios en la capital argentina se ubica en 2,5 cada cien mil habitantes.

En 2025 hubo 78 asesinatos en la Ciudad de Buenos Aires, a razón de uno cada cinco días. Como en años anteriores, la mayor cantidad se produjo en riñas o venganzas, para representar el 27% del total.

De acuerdo al reporte, los homicidios experimentaron una baja del 3%.

Fuente: Clarín