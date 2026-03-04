Secuestraron un arsenal enterrado en barriles durante tres allanamientos en Santa Fe

NACIONALES

En una serie de allanamientos realizados entre el lunes y el martes, fuerzas especiales de Santa Fe lograron detener a tres personas y secuestrar un importante arsenal de armas de fuego, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. El arsenal estaba escondido en barriles que estaban enterrados.

Los operativos estuvieron a cargo de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en un departamento del barrio 7 de Septiembre, en la ciudad de Rosario . Allí, los agentes incautaron numerosos teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo que superó los 10 millones de pesos argentinos, además de 550 dólares. Según explicaron las autoridades, ese allanamiento está directamente vinculado con los otros dos operativos realizados en las localidades de Ibarlucea y Roldán.

En esos lugares, los investigadores encontraron parte del armamento oculto bajo tierra, dentro de barriles enterrados. De acuerdo con los voceros policiales, esta modalidad ya fue detectada en otros operativos y es utilizada por organizaciones criminales para esconder armas, drogas o dinero, dificultando su detección.

El foco de la investigación estuvo puesto en el tipo de armamento secuestrado , que fue calificado como de alto poder de fuego y poco habitual en procedimientos de este tipo. Entre las armas encontradas había pistolas calibre 9 milímetros y calibre .40 , además de escopetas y otras armas largas.

Las pistolas pertenecen a marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, reconocidas a nivel internacional por su uso tanto en fuerzas de seguridad como en ámbitos civiles. Se trata de armas semiautomáticas, compactas, con gran capacidad de cargador y alto nivel de precisión, lo que las vuelve especialmente peligrosas en contextos urbanos.

También se incautaron fusiles de los calibres 5.56 y .223, algunos de fabricación china y otros de origen norteamericano. Estos calibres son utilizados en fusiles de tipo militar o táctico y se caracterizan por disparar proyectiles a muy alta velocidad, con gran alcance y poder de penetración.

Además del armamento de fuego, durante los procedimientos se habrían observado armas que no utilizan pólvora, como rifles de aire comprimido con garrafa de gas . Este tipo de dispositivos dispara balines metálicos mediante aire o dióxido de carbono. Aunque no se los considera armas letales como las de fuego, pueden provocar lesiones graves.

Los fiscales confirmaron que las armas tienen número de serie y que ahora se buscará determinar su procedencia, además de analizar los celulares secuestrados para avanzar en la causa.

Fuente: Clarín