Estafa en el chat de mamis: revelaron las excusas de la mujer que recaudó plata para camperas y desapareció

La madre de una alumna de un jardín de infantes de la localidad bonaerense Alejandro Korn fue acusada de haberse robado $1.500.000 , una suma que correspondía a la compra de los buzos de egresados de los compañeros de su hija .

La acusación se dio a conocer por un grupo de padres del Jardín de Infantes N°903 “Berta Lasalle”, ya que sería la mujer señalada quien se encargaba de ser la “tesorera”.

El caso se destapó cuando la acusada no transfirió el monto de la tercera cuota a la empresa con la que las familias habían contratado para las camperas de egresados. En su lugar, la sospechosa presentó comprobantes falsos y sostuvo que “ le habían hackeado el celular ” para justificar la falta del dinero.

La mamá de una de las alumnas que asiste al mismo jardín contó cómo empezaron a sospechar de la mujer. “Le hablamos a la empresa y nos llevamos la sorpresa de que nunca mandó ninguna cuota , solo la seña de 45 mil”, indicó Magalí Córdoba en diálogo con El Diario Sur .

La situación empeoró cuando la acusada quiso establecer la versión de una supuesta estafa. “ Llegó al jardín con dos comprobantes truchos . Tenían el mismo CBU pero cambiaban los datos de la cuenta, las impresiones no tenían la marca de agua de Mercado Pago y los números estaban pegados”, detalló la madre.

Asimismo, Córdoba contó que, ante la falta de respuestas, el grupo de padres decidió ir a buscar a la mamá implicada en su casa. “No la podíamos contactar por ningún lado, y al ver que todas fuimos, nos tuvo que admitir que se gastó toda la plata ”, sumó.

“Es muy injusto. (...) Eran las camperas de egresados de nuestros nenes, el momento más emotivo de todos estos años. Jugó con la ilusión de todas las familias, hoy todo está arruinado”, se lamentó la mamá de una de las nenas afectadas.

Fuente: TN