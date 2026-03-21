Campeón agrícola: Brasil amplió una ventaja con la Argentina y ya produce un 150% más

Brasil no dejó de ser un competidor, pero sí pasó a jugar en otra liga: en las últimas décadas le sacó una amplia ventaja al agro argentino . Hoy produce más del doble de granos, podría casi cuadruplicar la producción de carne y ya exporta más de cinco veces que la Argentina. Ese crecimiento, cada vez más marcado, es lo que muestra un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El trabajo pone números a algo que en el sector se viene advirtiendo desde hace años: las diferencias en las políticas hacia el agro fueron ampliando de manera sostenida la distancia entre ambos países. Esa brecha no solo creció, sino que lo hizo en casi todos los frentes: producción agrícola, carne, exportaciones y financiamiento. Para entender el cambio hay que ir hacia atrás. En los años noventa, Brasil ya producía más que la Argentina: la diferencia en soja, maíz y trigo era del 53% . En los 2000 esa brecha se redujo a un 45% en un contexto donde ambos países incorporaban tecnología, mejoraban el manejo y avanzaban con la siembra directa.

Pero ese proceso no duró. Según marcó la BCR, mientras la Argentina volvía a aplicar derechos de exportación y acumulaba medidas que “comenzaron a desincentivar el apoyo a las cadenas agrícolas” , Brasil mantuvo una estrategia sostenida de impulso al sector. Un ejemplo claro fue el Plan Safra, que garantizó financiamiento, previsibilidad y acompañamiento a la producción.

Ahí es donde empieza a abrirse la verdadera diferencia. En la década del 2010, Brasil ya producía un 82% más que la Argentina . Pero en los últimos años la brecha se disparó: en lo que va de la década de 2020, el país vecino produce en promedio un 155% más. Y, de acuerdo con las estimaciones que toma la BCR, la campaña 2025/26 mantendría esa diferencia en niveles muy altos, en torno al 147%.

Al analizar los volúmenes, la magnitud del salto es aún más evidente. Brasil pasó de producir unas 60 millones de toneladas de granos en los 90 a proyectar más de 300 millones en la actualidad, mientras que la Argentina, que también creció, ronda las 140 millones.

En la ganadería, la historia es similar, aunque todavía más marcada. En los años 90, Brasil producía un 119% más de carne vacuna que la Argentina . En los 2000, esa diferencia pasó al 167% y en la década siguiente saltó al 249%.

Hoy la distancia sigue siendo muy grande. Según datos que citó la BCR, Brasil produce más del doble de carne que la Argentina y podría alcanzar una ventaja del 284% en la campaña 2025/26 , es decir, cerca de cuadruplicar la producción local.

El impacto también está en el comercio exterior. Hace tres décadas, la Argentina exportaba más carne que Brasil: un 24% más en promedio . Hoy ese escenario se dio vuelta por completo. Brasil no solo superó a la Argentina, sino que amplió la diferencia a niveles muy superiores. Actualmente aspira a exportar más de cinco veces el volumen argentino. Mientras el país logró duplicar sus ventas externas en este período, Brasil las multiplicó por más de 13.

Para la BCR, detrás de esta brecha hay varios factores, pero la diferencia en el financiamiento tiene un rol preponderante . A comienzos de los 2000, la Argentina y Brasil tenían niveles relativamente similares de crédito al sector privado, con el 24% y el 31% del PBI, respectivamente.

Sin embargo, con el paso de los años, esa diferencia se agrandó de forma muy marcada. “Las trayectorias de ambos países divergieron notablemente” , precisó el informe. Hoy, el crédito en la Argentina equivale a apenas el 15% del PBI, mientras que en Brasil alcanza cerca del 76% , una diferencia superior a los 60 puntos porcentuales. En otras palabras, mientras Brasil construyó un esquema de financiamiento que acompañó el crecimiento del agro, la Argentina quedó mucho más limitada en ese aspecto, lo que terminó impactando en la inversión, la producción y la capacidad de expandirse.

De todos modos, el informe de la BCR también planteó que hay una ventana de oportunidad hacia adelante. Según dijo, la baja de las retenciones y el fin de las brechas cambiarias pueden mejorar los incentivos y abrir una nueva etapa para el agro local. En ese marco, incluso se proyecta que la campaña actual podría marcar récords en producción de granos con 160 millones de toneladas.

Además, el crédito al sector ganadero ya muestra señales de recuperación y alcanzó uno de los niveles más altos de la historia reciente. “Con más apoyo al productor no caben dudas que la Argentina puede seguir creciendo en su producción y exportaciones” , concluyó la BCR.

Fuente: La Nación