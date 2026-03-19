Esconder una ramita de lavanda en el placard: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El placard es uno de los espacios más usados del hogar, pero también uno de los que más fácilmente acumula humedad y olores . Sin ventilación adecuada, la ropa puede perder frescura incluso después de estar limpia.

En este contexto, cada vez más personas incorporan un hábito simple: colocar una ramita de lavanda dentro del ropero . Es un recurso práctico que no solo perfuma, sino que también ayuda a mantener un ambiente más limpio y agradable.

La lavanda es una planta aromática con una fragancia suave y persistente . Al ubicarla entre la ropa o en cajones, libera un aroma natural que mantiene las prendas frescas por más tiempo.

A diferencia de los aromatizantes industriales, su perfume es más liviano y natural , sin resultar invasivo.

Más allá de lo funcional, la lavanda también tiene un valor simbólico en prácticas como el Feng Shui .

En estas tradiciones se la vincula con la calma y relajación , la armonía del ambiente y la limpieza energética .

Por eso, colocarla en espacios cerrados como el placard no solo mejora el aroma, sino que también aporta una sensación de equilibrio .

Incorporar este hábito es muy simple:

Para aprovechar mejor sus propiedades, podés ubicarla en:

Esto permite que el aroma se reparta de manera uniforme.

Con el tiempo, la lavanda pierde intensidad. Por eso, se recomienda renovarla cada 2 a 4 semanas .

La señal más clara es el aroma: cuando deja de sentirse, es momento de cambiarla .

Fuente: TN