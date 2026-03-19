Brutal crimen: Asesinaron a golpes a una jubilada de 75 años

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Una jubilada de 75 años fue hallada asesinada a golpes en su vivienda y se cree que habría sido atacada por ladrones. El suceso se registró en el norte de la Provincia de Buenos Aires y, además, se procura establecer si la mujer fue violada por estos malvivientes. Los pesquisas policiales buscan a los autores del crimen y existe una hipótesis que sostiene que habría sido agredida por uno de sus nietos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Carmen Fermina Bogarín.

Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) del distrito recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una mujer fallecida en una finca, situada en Leandro Alem al 400, casi en el cruce con Irigoyen.

Trascendió que, al ingresar al domicilio, los efectivos policiales observaron el cadáver de la septuagenaria.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y determinaron que presentaba múltiples golpes en diversas partes del cuerpo.

A su vez, las autoridades, tras requisar el lugar, certificaron que faltaban algunos objetos de valor de la casa y, por tal motivo, se estima que la víctima habría sido agredida por asaltantes, quienes escaparon y se escondieron en las calles del mencionado vecindario.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el barrio para averiguar el paradero de los sujetos, entre los que se encuentra el análisis de las imágenes que habrían sido captadas por las distintas cámaras de vigilancia.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio en ocasión de robo", el doctor Juan Manuel Esperante, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 6 de Exaltación de la Cruz, dependiente de los tribunales de la jurisdicción.

Al respecto, el funcionario judicial resolvió que se profundizaran las labores periciales, ya que también se sospecha que la jubilada podría haber sido ultrajada por los delincuentes y existe una hipótesis de que habría sido atacada por uno de sus nietos.



