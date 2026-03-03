Enterrar medio corcho en la tierra de la lengua de suegra: para qué sirve y cuándo hacerlo

NACIONALES

La lengua de suegra es una de las plantas favoritas para tener en casa porque soporta poca luz, riegos espaciados y hasta olvidos prolongados. Sin embargo, hay un truco casero que muchos recomiendan para que crezca aún mejor y evitar problemas de raíces: enterrar medio corcho en la tierra .

Aunque suene raro, los expertos en jardinería aseguran que este método tiene una explicación sencilla y puede marcar la diferencia, sobre todo si la maceta no drena bien .

No siempre es necesario, pero puede ser clave en ciertas situaciones como cuando la maceta no tiene buen drenaje, si notás que la tierra tarda mucho en secarse o en épocas húmedas del año.

Si tu planta está sana, el sustrato drena bien y la maceta tiene agujeros adecuados, no hace falta agregar el corcho.

Fuente: TN