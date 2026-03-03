Darle yogur natural a tu perro: qué beneficios tiene para la flora intestinal

NACIONALES

Los dueños de perros a menudo buscan formas naturales de complementar la alimentación de sus mascotas sin recurrir a golosinas procesadas. Entre las opciones que más generan interés está el yogur natural.

Si bien muchas personas lo ofrecen como un agregado ocasional, también existe curiosidad sobre qué beneficios tiene, cada cuánto se puede dar y por qué algunos veterinarios lo recomiendan para la salud digestiva.

Los expertos en nutrición canina y veterinarios citados por portales especializados como PetMD y el American Kennel Club (AKC) explican que el yogur natural puede incorporarse de manera puntual a la alimentación de un perro, siempre que sea sin azúcar, sin edulcorantes y no reemplace el alimento balanceado.

El yogur natural aporta probióticos , calcio y proteínas , lo que puede resultar beneficioso en determinadas situaciones. Veterinarios y especialistas citados por PetMD y el AKC señalan que, ofrecido de forma ocasional, puede brindar beneficios como:

En general, los veterinarios recomiendan el yogur natural como complemento ocasional, especialmente para apoyar la salud intestinal.

Si bien es un alimento sencillo, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones básicas:

Los especialistas coinciden en que el yogur natural puede ser un buen aliado para la salud intestinal del perro, siempre que se use con moderación y como parte de una dieta equilibrada.

Darle yogur natural a tu perro puede ser una opción válida como complemento ocasional para mejorar la flora intestinal y la digestión. La clave está en elegir el producto adecuado, respetar las porciones y consultar al veterinario para asegurar una alimentación saludable y segura.

Fuente: TN