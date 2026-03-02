Encontraron a una pareja muerta en Córdoba: investigan un femicidio seguido de suicidio

NACIONALES

Encontraron muertos a una mujer y un hombre en el interior de su casa en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba . El macabro hallazgo ocurrió el domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Paraná, en el barrio Cámara.

Todo comenzó cerca de las 13, cuando la policía recibió el llamado de una joven que decía que había encontrado sin signos vitales a su hermana , de 48 años , y a su pareja , de 53 .

En ese marco, se desplegó un operativo en el lugar para preservar la escena hasta que arribaran los peritos especializados. La zona fue custodiada por patrulleros mientras se realizó el levantamiento de pruebas .

La caratula preliminar de la causa fue “muerte de etiología dudosa” , sin embargo, según informó La Voz del Interior , las primeras informaciones oficiales refieren a presuntas “muertes violentas” .

Aunque los investigadores no brindaron detalles sobre el estado de los cuerpos cuando fueron encontrados, algunas fuentes vinculadas al caso aseguraron que no se descarta ninguna hipótesis .

Una de las líneas investigativas que las autoridades tienen en la mira, es la posibilidad de que se trate de un femicidio seguido de suicidio .

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno, a cargo del Dr. Diego Fernández , quien avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar su mecánica.

Fuente: TN