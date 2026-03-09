En EE.UU., Milei calificó a Irán como “enemigo”, se definió como “el presidente más sionista del mundo” y pronosticó: “Vamos a ganar la guerra”

NUEVA YORK.- En medio de la escalada bélica en Medio Oriente desatada tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní , el presidente Javier Milei afirmó en un discurso en una universidad judía en Nueva York -donde fue ovacionado- que se siente “el presidente más sionista del mundo” .

En su intervención, en la que volvió a quedar muy claro su alineamiento internacional, Milei habló sobre la guerra en curso que ha alterado al mundo y no dudó en afirmar: “Vamos a ganar” .

El Presidente, que fue ovacionado en varios pasajes, calificó a Irán como “enemigo” y recordó los atentados en la Argentina. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel “, dijo el mandatario, que disertó durante más de una hora y cuarenta minutos ante un auditorio repleto en la Universidad Yeshiva .

El Presidente, que el sábado pasado mantuvo un nuevo encuentro en Miami con Donald Trump , también elogió al presidente norteamericano, quien junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenaron la ofensiva en la que murió el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo iraní. “Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro: y fue esa bala que no le pegaron a Trump” , dijo Milei, en referencia al intento de asesinato que sufrió el magnate cuando era candidato, el 13 de julio de 2024 en Pensilvania.

El Presidente ratificó así su alianza incondicional con sus dos principales socios internacionales , Washington y Tel Aviv, en momentos de extrema tensión global por la guerra en Medio Oriente.

El mandatario y parte de su comitiva estuvieron en el Auditorio Lamport, en el barrio Washington Heights, en Upper Manhattan. Milei -ovacionado de pie al entrar al auditorio- estuvo acompañado en primera fila por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue aplaudido y vitoreado por un grupo de argentinos al entrar al salón momentos antes que el mandatario.

Milei defendió su gestión y su política de ajuste, y se refirió a la situación de la Argentina: “Estábamos camino a ser Cuba con una escala en Venezuela en el medio”.

“Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”, se congratuló.

“Nosotros defendemos el sistema capitalista de libre empresa porque es esencialmente un sistema justo”, planteó el Presidente. “Hay que hacer lo que es justo. Cuando obran de manera justa aparecen milagros. Pueden hacer un ajuste del 30% del gasto público en un mes y aún así ganar las elecciones por escándalo “, amplió, en referencia a su propia administración.

La disertación se centró sobre todo en teoría económica, con pasajes políticos, y luego en el cierre fue cuando sentó su posición sobre la guerra en Medio Oriente.

En el inicio de la presentación dijo que replicaría el discurso que brindó en el Foro de Davos, Suiza, y adelantó que ese será el título de su próximo libro: “La moral como política de Estado”.

Milei citó varias veces al profesor español Jesús Huerta de Soto -prócer de la Escuela Austríaca convertido en un guía para el Presidente- y entremezcló partes leídas y con otras improvisadas. Fue aplaudido en varios tramos por el auditorio, entre ellos muchos estudiantes, quienes lo siguieron con traducción simultánea.

“Los impuestos son un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola, porque son un robo” , dijo en un pasaje. Agregó que el corte del déficit fiscal encarado por su Gobierno tiene “base moral”.

“Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario. No estaba dispuesto a robarles a los argentinos subiéndoles los impuestos”, agregó.

También dedicó fuertes críticas a la izquierda y el socialismo. “Probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad sea el socialismo”, dijo. “Permítanme escapar del protocolo y decir lo que pienso: esa política es una mierda” , añadió.

“No todo vale para ganar un voto. Maquiavelo ha muerto, y es momento de enterrarlo” , afirmó, como ya había hecho semanas atrás en el Foro de Favos. “El utilitarismo es una mierda, aunque te puede hacer ganar una elección”, reforzó. Sobre el cierre, llamó a volver a abrazar los valores de Occidente.

Milei dio su extensa disertación tras ser presentado por el rabino Ari Berman, rector de la Universidad Yeshiva, como parte de la “Serie de Grandes Conversaciones”. Luego contestó preguntas del moderador.

“Es un honor para la Universidad Yeshiva dar la bienvenida a Milei en un momento en que el liderazgo económico tiene implicaciones globales” , señaló Berman.

Entre los presentes había varios estudiantes de la universidad, como Matthew Field, vestido con la camiseta de la selección argentina y que se presenta como un “gran fan” de Milei. “Me encantan sus discurso, la pasión con la que habla”, le dijo a LA NACION .

Antes de su disertación en la institución académica, fundada en 1886 y que se presenta como “la universidad judía más importante del mundo” , Milei volvió a respaldar la ofensiva de Estados Unidos e Israel, sus dos principales aliados internacionales, e hizo referencia al fuerte impacto del conflicto en los mercados internacionales.

El Presidente pronosticó que la suba del precio internacional del petróleo –que llegó a los 120 dólares por barril - beneficiará a la economía argentina debido a su condición de “exportador neto” de energía.

“La Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo” , afirmó hoy el mandatario en una entrevista con Radio Now. Milei dará mañana un discurso en el inicio de la “Argentina Week” , un evento que buscará captar inversiones y que tendrá en el sector energético uno de sus principales ejes.

Milei indicó también que el conflicto bélico -que ha tenido amplias ramificaciones en Medio Oriente- responde a factores geopolíticos y no a una disputa por recursos energéticos. Consideró, en ese sentido, que la guerra podría ser de corta duración y que los precios podrían estabilizarse hacia la segunda mitad del año.

La segunda actividad del Presidente este lunes con la que reforzará sus vínculos con la comunidad judía local será por la noche, cuando cerca de las 21 (hora local) participe de la 12° gala anual J100 de The Algemeiner , un diario basado en Nueva York que agasajará a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”.

El evento, que reúne a otras personalidades, es presentado como una velada “centrada en la claridad moral, la determinación y la solidaridad”. Entre los homenajeados de este año, además, de Milei, están el cantante estadounidense David Draiman y el gestor de fondos de cobertura norteamericano Boaz Weinstein.

La institución también confirmó que entre los asistentes estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , quien en enero pasado fue recibida por Milei en la Casa Rosada.

La velada, que busca recaudar fondos, estrenará un Salón VIP J100 y contará con una subasta en vivo. Según el registro para el evento que figuran en su sitio web, los tickets para participar empezaban en los US$3600 dólares, hasta la más cara de US$500.000 (que habilitaba a cuatro mesas en primera fila para 10 personas cada una y recepción VIP) .

El domingo por la mañana, Milei había visitado la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch” , actividad reservada que suele hacer cuando viaja a Nueva York.

Fuente: La Nación