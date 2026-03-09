Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotizó el oficial y cuál fue el precio del paralelo este lunes 9 de marzo, minuto a minuto

El dólar oficial cerró este lunes 9 de marzo a $ 1.435 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En tanto, el dólar blue subió a $ 1.425 en el mercado informal. Seguí las cotizaciones en esta cobertura minuto a minuto en Clarín.﻿

La divisa de Estados Unidos que se consigue en el mercado paralelo subió diez pesos en el inicio de la semana.

Mientras que el dólar contado con liquidación opera a $1.477,45, el dólar MEP o bolsa lo hace a $1.434,37.

La cotización mayorista del dólar en la pizarra oficial terminó la rueda del lunes a $1.418 para la venta y $1.417,50 para la compra, sin cambios respecto al cierre previo.

La cotización de la divisa retrocedió 5 pesos en el cierre de la rueda del lunes, y terminó a $1.435 para la venta y $1.385 para la compra en la pizarra oficial, mismos valores finales de la jornada previa.

El cierre de la temporada de balances en la City dejó en claro que el sector bancario atraviesa un momento en la que la combinación de tasas altas y crecimiento de la mora comenzaron a afectar negativamente las ganancias de las principales entidades.

Los cuatro bancos argentinos que cotizan en Wall Street: BBVA, Galicia, Macro y Supervielle reportaron en los últimos días caídas en sus márgenes en el último trimeste de 2025 en comparación a lo que había ocurrido en el año anterior. El factor de peso lo tuvo el manejo del riesgo de las distintas carteras, ante un aumento de la tasa de incobrabilidad de los préstamos que otorgan. Seguir leyendo

Mientras que el dólar contado con liquidación sube a $1.482,25, el dólar MEP o bolsa baja a $1.435,06.

Por el retroceso de los precios vinculados al turismo, durante el mes de febrero el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,6%, menor al 3,1% de enero. El IPC nacional del Indec se dará a conocer este jueves.

Acumula así en los primeros dos meses del año una suba de 5,7% y una trayectoria interanual del 32,4%, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. El 2,6% de febrero de este año es mayor al 2,1% de igual mes de 2025. Seguir leyendo

Mientras que en el banco Santander la divisa se ofrece a $1.435 para la venta y $1.385 para la compra, en el BBVA lo hace a $1.445 y $1.395 respectivamente. En el ICBC, en tanto, el dólar cotiza a $1.450 y $1.395, y en el Supervielle lo hace a $1.453 y $1.413.

El billete subió 5 pesos más y se negocia ahora a $1.425 para la venta en el mercado informal porteño.

﻿ Tal como se descontaba luego del salto del petróleo en las últimas horas del domingo, los principales mercados globales abrieron este lunes en rojo.

El precio del crudo trepa casi 10%, aunque retrocedió después de haber superado los US$110 por barril en las últimas horas. Esto presiona a todas las bolsas: luego de una caída fuerte en Asia, los principales índices del resto del mundo comenzaron la rueda con bajas. Seguir leyendo

Después de bajar en las primeras operaciones de la jornada a $1.410 el billete cambió el curso y subió 10 pesos, para negociarse ahora a $1.420 en el mercado informal porteño.

El Gobierno busca aplazar las metas de reservas con el Fondo Monetario mediante el establecimiento de un objetivo anual. Hoy, hay indicadores obligatorios cada seis meses e "indicativos" cada tres.

De esa forma, Argentina busca ampliar por segunda vez en menos de un año la frecuencia de las fiscalizaciones necesarias para aprobar el desembolso de dólares. Desde el FMI, no hicieron comentarios ante la consulta de Clarín . Seguir leyendo

El billete bajó 5 pesos en las primeras operaciones y se consigue a $1.410 en el mercado informal porteño.

La cotización de la divisa subió 5 pesos, a $1.440 para la venta en la pizarra oficial, después de abrir la jornada sin cambios respecto a la rueda previa.

El inicio del año encontró al Gobierno en una encrucijada que resolvió en las últimas semanas: eligió quedarse fuera del mercado internacional de deuda y arreglárselas con los dólares que circulan en el país. Una suerte de "vivir con lo nuestro" financiero.

Es la frase con la que Aldo Ferrer resumió una línea de pensamiento económico hace más de cuarenta años. La Casa Rosada ahora busca la "independencia" de Wall Street y alternativas locales y más baratas, dentro de las opciones posibles. Seguir leyendo

La cotización oficial de la divisa arranca una nueva semana con los mismos valores en los que cerró la anterior, a $1.435 para la venta y $1.385 para la compra.

Mientras que el bitcoin trepa más de un 3% a US$68.109, el dólar cripto sube ligeramente a $1.477,14.

Los precios del petróleo se dispararon hasta cerca de los 120 dólares por barril antes de retrocedeir el lunes, en medio de temores a que la guerra de Irán continúe intensificándose. El conflicto, una amenaza para la producción y el transporte marítimo en Oriente Medio, ha golpeado a los mercados financieros.

El precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, subió hasta 119,50 dólares a primera hora del día, pero más tarde se negociaba cerca de 105 dólares por barril.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se disparó hasta 119,48 dólares por barril, pero retrocedió a 102 dólares.

El escenario global sumó una dosis de incertidumbre con la escalada del conflicto en Irán, pero para Ernesto Revilla, economista jefe de Citi para América Latina, los mercados han mostrado una resiliencia sorprendente.

En una entrevista con Clarín, el analista destacó que, si bien el ruido geopolítico genera volatilidad, los fundamentos de la región se mantienen sólidos. Para el caso argentino, Revilla resaltó el éxito del ajuste fiscal de Javier Milei y explicó por qué el mercado todavía mira con cautela el riesgo país y el esquema cambiario . Seguir leyendo

El billete subió 15 pesos en la rueda previa para negociarse a $1.415 para la venta en el mercado informal. La semana última bajó $10.

La cotización de la divisa subió 10 pesos el viernes último y cerró la semana en $1.435 para la venta y $1.385 para la compra en la pizarra oficial. En la semana tuvo una subida de $15.

