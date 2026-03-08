El viaje de Milei: Estados Unidos, Argentina y una región que cada vez se alinea más con Trump

NACIONALES

El presidente Javier Milei y su comitiva ya están en Nueva York para inaugurar una semana de promoción en Estados Unidos de las oportunidades de Argentina, pero culminaron la cumbre el sábado con Donald Trump y una docena de líderes latinoamericanos en Miami con la convicción de ser protagonistas de un momento histórico, donde la relación entre EE.UU. con el continente, y Argentina en particular, nunca fue tan estrecha.

Es que estos últimos meses los vínculos bilaterales y regionales fueron una vorágine. Se firmó un acuerdo comercial y de inversión, otro de minerales críticos y de cadenas de suministro, uno más de cooperación militar y lucha contra el narcotráfico días atrás. Y este sábado suscribieron una declaración para pelear en conjunto contra los cárteles de la droga con “mano dura” como promueve el presidente.

Una fuente oficial dijo Clarín que sentían que podían levantar un teléfono y comunicarse enseguida con el alto funcionario de EE.UU. del área y ponían como ejemplo que el canciller Pablo Quirno había conversado ya 7 veces con su par Marco Rubio en lo que va del año.

Además, en la inmensa cantidad de viajes de Milei y sus principales ministros –el presidente ya vino a EE.UU. 15 veces en lo que va de su mandato—se tejieron vínculos estrechos que, según los argentinos, sirven de mucho en momentos de urgencia, como lo demostró el apoyo del Tesoro ante las legislativas de octubre.

La declaración que Trump firmó en Miami, que suscribieron todos los países “amigos” de la Casa Blanca y quedaron afuera los más progresistas Brasil, México y Colombia, expresa el objetivo común de luchar contra los cárteles de la droga y busca que los países con gobiernos afines ideológicamente en la región lo sigan en cuatro puntos:

Pero más allá de las palabras, la duda es: ¿Este pacto es retórica, solo para afirmar una alianza o tendrá un impacto concreto en la práctica? Si bien hay muchos de los puntos que ya funcionan, como ejercicios militares con EE.UU., el tono suena contundente. ¿Bromeaba Trump cuando dijo sonriente que podría usar misiles para eliminar narcotraficantes si fuera necesario? Con él nunca se sabe .

Una fuente del Gobierno dijo a Clarín que querían que la cumbre no quedara solo en palabras, pero que lo pactado el sábado para Argentina no significaría grandes cambios . “Somos países que pensamos parecido, habrá mucha cooperación”, señala. Y dicen que cada gobierno elevará su lista de necesidades para que Estados Unidos pueda ayudar concretamente, como por ejemplo asistencia para reforzar la frontera en el caso argentino.

Para Diego Area, presidente y director ejecutivo de Global Americans, un centro de estudios especializado en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina con sede en Washington, “el Escudo de las Américas” no es solo una cumbre; es un experimento para construir una nueva arquitectura hemisférica basada en una coalición más pequeña de países alineados con Washington en seguridad, inversión y competencia geopolítica”.

“El objetivo no es simplemente coordinar contra el narcotráfico, sino reorganizar el orden regional alrededor de un núcleo de gobiernos dispuestos a cooperar estrechamente con Washington. La cumbre funciona como un experimento de minilateralismo estratégico: un grupo reducido de países alineados que pueden moverse más rápido que las estructuras multilaterales tradicionales ”, agrega.

Además, señala el experto, “tiene una dimensión doméstica muy clara. La agenda de carteles, drogas, migración y uso de fuerza militar para combatirlos conecta directamente con su narrativa política interna de ley y orden y control fronterizo. La estrategia le permite mostrar liderazgo fuerte frente a su base mientras simultáneamente proyecta una visión de reafirmación del poder estadounidense en el hemisferio, lo que varios en Washington llaman la “Doctrine Donroe.”

El refuerzo de la alianza bilateral seguirá esta semana en Nueva York, hacia donde viajó Milei y su comitiva. Allí, junto al equipo económico que se sumará en Manhattan, protagonizarán el “Argentina week”, un evento organizado por la embajada argentina, el JPMorgan y el Bank of America, donde se ofrecerán las oportunidades para invertir en el país.

Fuente: Clarín