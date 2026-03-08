Detuvieron a un hombre que entregó información a un grupo de ladrones para que asaltaran la casa de su tío

Un jubilado fue golpeado y maniatado durante un violento robo en Castelli , y uno de los acusados es el propio sobrino de la víctima , señalado por la Justicia como “el entregador” que organizó el golpe y llevó a los delincuentes hasta la casa de su tío.

Según pudo reconstruir la policía, los delincuentes llegaron en micro y el sobrino de la víctima los llevó hasta la casa que horas más tarde sería asaltada. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y fueron clave en la identificación de los sospechosos. Hay cinco detenidos.

Las primeras imágenes corresponden al martes 3 de marzo a las 10.38, cuando un hombre y una mujer bajaron de un micro de larga distancia en la terminal de Castelli. Ambos habían llegado desde el Partido de La Costa .

Horas después, a las 12.53, las cámaras registraron la llegada de Juan Martín Arosa, sobrino de la víctima, a bordo de una camioneta gris hasta el lugar donde se alojaban los presuntos delincuentes.

Según los registros, la camioneta se detuvo en la esquina y dos personas salieron del alojamiento y se subieron al vehículo. Luego el conductor dio una vuelta por Boulevard Papa Francisco, donde se sumó un tercer hombre , que sería el mismo que había sido filmado bajando del micro esa mañana.

Con los tres sospechosos a bordo, la camioneta se dirigió hacia la zona donde vive Carlos, el tío del acusado . A las 13.02, otra cámara los captó pasando por la puerta de la casa ubicada en la esquina de Rivadavia y avenida 25 de Mayo. Para los investigadores, ese recorrido habría sido la “marca” previa del objetivo.

El asalto ocurrió horas más tarde, durante la noche del mismo martes. Según la investigación, los delincuentes ingresaron a la vivienda y redujeron a los ocupantes . Durante el ataque golpearon a dos personas y amordazaron a una de las víctimas mientras exigían dinero y objetos de valor.

Un vecino vio movimientos sospechosos y llamó a la policía para alertar sobre un robo, según explicaron fuentes policiales. Cuando los efectivos llegaron al domicilio, escucharon desde el interior a personas que parecían estar atadas.

Cuando entraron, encontraron al jubilado y otros dos familiares maniatados. En medio del operativo, uno de los sospechosos, de 26 años, fue capturado en el patio de la casa lindera.

Los otros dos integrantes de la banda intentaron escapar. Según informó la policía, cruzaron la Autovía 2 y se refugiaron en un parador ubicado a la vera de la ruta .

Con las características físicas aportadas por las víctimas, los efectivos montaron un operativo y lograron detenerlos . Se trata de un hombre de 38 años y una mujer de 24 , los mismos que habían bajado del micro esa mañana.

En el lugar se secuestraron más de 91.000 pesos , celulares, joyas, ropa y guantes de látex, además de un arma de fuego que habría sido utilizada durante el asalto.

Con el avance de la investigación surgió la hipótesis de que los delincuentes habrían contado con ayuda desde dentro de la ciudad. Las sospechas apuntaron rápidamente al sobrino de la víctima , quien había quedado registrado en las cámaras trasladando a los sospechosos .

A partir del cruce de llamados, testimonios y registros de cámaras, la Justicia ordenó allanamientos en dos casas de Castelli . En uno de esos operativos fue detenido el propio Arosa, acusado de haber marcado la casa y facilitado el robo.

En su domicilio, los investigadores también secuestraron la camioneta gris que aparece en los videos . Además, otro vecino de Castelli fue arrestado como presunto colaborador del golpe.

El caso provocó una gran repercusión en Castelli. El intendente de esa ciudad, Francisco Echarren , se pronunció públicamente sobre lo ocurrido a través de las redes.

“Ayer entraron a robar a una familia de Castelli, los ataron y los golpearon. Ya están presos por el excelente trabajo policial. Fueron delincuentes que vinieron de La Costa ”, escribió.

Pero también apuntó contra los presuntos entregadores locales: “ Alguien los trajo y les señaló la casa. Esos fueron vecinos nuestros, gente de acá , que también tienen que estar presos por delincuentes. A esos les queda poco para ir presos y que todos sepan sus nombres”.

En total, cinco personas quedaron detenidas en el marco de la causa: tres presuntos autores materiales del robo, dos hombres y una mujer oriundos del Partido de La Costa; y dos vecinos de Castelli señalados como coautores necesarios del delito.

La causa quedó caratulada como “robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, con privación ilegítima de la libertad” , y está a cargo de la UFI N° 3 con intervención del Juzgado de Garantías N° 2.

Fuente: TN