Colgar molinillos de viento en el balcón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

NACIONALES

Si alguna vez viste molinillos de viento colgados en el balcón , patio o jardín , seguro preguntaste para qué sirve. Aunque muchos creen que se trata de un adorno colorido, lo cierto es que cumplen una función muy práctica .

Los molinillos sirven para ahuyentar a las palomas y otros tipos de pájaros . De esta manera, las aves que se acercan a tus plantas, dañan flores, macetas y ensucian tu patio, se alejan por completo.

El principal motivo por el que recomiendan esto es porque su movimiento constante y los reflejos de los colores suelen asustar a estos animales , que buscan lugares tranquilos para posarse o hacer nidos.

Así, los molinillos funcionan como una barrera visual y sonora que ayuda a mantener los balcones limpios y libres de plagas.

Otra ventaja es que estos molinillos sirven para espantar insectos y detectar la dirección y fuerza del viento .

Se trata de un método económico, fácil de instalar y no daña a los animales , como sí lo hacen otros sistemas más agresivos.

A la hora de elegir un molinillo, conviene optar por modelos de colores llamativos y materiales resistentes al sol y la lluvia . Lo ideal es ubicarlos en los extremos del balcón o cerca de las plantas, para maximizar su efecto.

Fuente: TN