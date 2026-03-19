El viaje de ida del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este lo pagó una productora de su amigo que trabaja en la TV pública

La productora de contenidos Imhouse SA del periodista Marcelo Grandio pagó el viaje de ida en avión del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia a Punta del Este en los carnavales de febrero , según se comprobó en la causa que investigan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

En la causa quedó acreditado que el vuelo de ida “lo pagó Imhouse SA la empresa Alpha Centuri, proveedora del vuelo” , informaron a Clarín fuentes judiciales.

Sucede que Grandio hizo declaraciones confusas sobre quién pagó el vuelo: “Lo invité a mi casa (en Punta del Este) porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave”.

“Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, agregó.

Clarín llamó tres veces a un vocero del jefe de gabinete pero al cierre de esta nota no había contestado.

La empresa Alpha Centuri, proveedora del vuelo, se comprometió a aportar la documentación sobre el vuelo de regreso

El pago se realizó mediante transferencia bancaria en pesos por el importe de 6.984.180 pesos cifra equivalente según factura a 4.830 dólares.

Imhouse es una productora en internet y en su sitio web muestra reportajes entre Grandio y Adorni para un programa en la TV Pública.

En la causa, Pollicita solicitó que se convoque a prestar declaración testimonial a Marcelo Grandio a los fines de clarificar cómo fue el pago del avión privado.

También, el fiscal reclamó la desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y Grandio desde que se conoció el viaje la semana pasada, a través de un video que graba al jefe de gabinete y su familia subiendo al avión Honda en el aeropuerto de San Fernando.

En la causa se requirá a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) que el plan del vuelo dl avión “Honda Jet” con matrícula LVHWA contratado por “Alpha Centauri S.A.”, que salió el 12 de febrero desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional “Laguna del Sauce” de Punta del Este, Uruguay.

Así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse.

Por otra parte, el fiscal solicitó a la Dirección General de Aduanas que informe si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes , tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos, dinero en efectivo y objetos de valor.

Y también que se reconstruya la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa “Alpha Centauri S.A.” para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa.

Y el juez también ordenó secuestrar las imágenes internas y externas del aeropuerto de Ezeiza con la salida de Adorni.

Minutos antes también había hablado con la radio Urbana Play, donde enfatizó: "No es la primera vez que viajamos juntos con Manuel. Este viaje lo hicimos todos juntos, lo acompañé en la ida, yo estaba en Buenos Aires y vivo en Uruguay y voy y vengo para hacer el programa, él pagó sus pasajes. Cada uno pagó su parte. Él pagó sus 4 pasajes y pagó 3.600 dólares y yo pagué 800 dólares porque era mi parte".

Según el periodista, que asegura ser "como el hermano mayor" del ex vocero y ahora ministro coordinador, ambos tienen una amistad de más de 15 años y el viaje se dio en ocasión de una invitación que le hizo para pasar unos días en su casa de Uruguay.

En cuanto al viaje en una aeronave privada, Grandio dijo que lo hicieron en "el avión privado más barato que hay" de una compañía que "hace taxi-avión". Explicó que la empresa "te vende la pata de vuelta", por lo que el regreso del chárter "lo paga el que regresa".

"Es como tomarte un taxi a Provincia, que la vuelta la paga otro. Los otros 3.600 dólares los pagaron los que vinieron de vuelta", enfatizó.

Respecto a los motivos del viaje de Adorni, Grandio afirmó que lo llevó como invitado a su casa, que "no es la primera vez" que lo hace y que ya lo había hecho con Javier Milei en 2022 cuando el hoy presidente era diputado nacional.

"La TV Pública no me paga, la productora para la que trabajo tiene que conseguir una publicidad. Yo no vendí mucha publicidad, así que estoy trabajando gratis hace dos años. No tengo pauta de nadie. De la TV Pública no cobro un peso", dijo. También explicó que ya no tiene el programa que salía por esa señal, aunque sí sigue con un streaming que comenzó hace poco.

Fuente: Clarín