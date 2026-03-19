Esmeralda Pereyra López: cómo fueron los minutos previos a la desaparición de la nena en Cosquín

Esmeralda Pereyra López , la nena de 2 años buscada en Cosquín , desapareció este miércoles por la tarde en las inmediaciones de su casa, en plena zona rural de la provincia de Córdoba . Desde entonces, se activó la Alerta Sofía para difundir la imagen y el nombre de la menor, y solicitar la colaboración de todo aquel que pueda tener información que ayude a dar con su paradero.

Mientras las autoridades de la provincia se encuentran trabajando para encontrar a la nena, la madre habló con los medios y contó cómo fueron los minutos previos a la desaparición de su hija .

“Yo estaba en la cocina y no me di cuenta que mi hija había salido afuera . Cuando la vi por última vez estaba jugando con mi hijo de 6 años ”, explicó Tania en diálogo con el canal cordobés El Doce TV.

Según detalló, Esmeralda tenía puesto un body gris y estaba sin calzado. “Quedó desnuda y descalza porque justo le había sacado el pañal” , agregó.

“Para mí me la sacaron de ahí del frente de casa… mi hija sola nunca salía a la calle”, afirmó Tania, quien apenas percibió la ausencia de su bebé comenzó a gritar y pedir ayuda a los vecinos.

Poco después, se activó la Alerta Sofía en todo el país y se desplegó un amplio operativo con participación de Policía, bomberos, equipos especiales, drones, perros y hasta el Ejército.

“ Necesito que me ayuden a encontrar a mi hija… que aparezca sana y salva”, expresó la madre. Y agregó: “Si le pasa algo a mi bebé, yo me muero”.

Los vecinos de la zona apuntaron contra un circo que estaba realizando shows en Cosquín estos días y poco después de la desaparición de la nena levantó la carpa para trasladarse a la próxima ciudad donde tienen programado presentarse esta noche.

Esmeralda fue vista por última vez este miércoles alrededor de las 14:30 en una vivienda de barrio San José Obrero, en Cosquín. Es de tez trigueña, con pelo castaño claro. Al momento de la desaparición la menor vestía un body de color gris mangas largas sin calzado.

Fuente: Clarín