El tren Sarmiento circulará con servicio limitado este fin de semana: qué día será y por qué

NACIONALES

El tren Sarmiento funcionará con servicio limitado este domingo 8 de marzo debido a trabajos de infraestructura. Durante gran parte del día, las formaciones solo circularán entre Liniers y Moreno , por lo que no llegarán hasta la estación Once.

La medida fue informada por Trenes Argentinos , que explicó que la modificación del servicio se mantendrá hasta las 20 horas . Mientras duren las tareas, el tramo comprendido entre Once y Liniers permanecerá sin trenes .

Según informó la empresa ferroviaria, la interrupción parcial se debe a obras de construcción de pasos bajo nivel en distintos puntos del recorrido. Los trabajos se realizarán en las calles García Lorca, en Caballito, e Irigoyen, en Villa Luro , y están a cargo de AUSA .

Entre las tareas previstas se encuentran el socavado para los futuros túneles vehiculares y la instalación de estructuras ferroviarias que funcionarán como techo de los cruces .

Estas obras forman parte de un plan de mejoras en la infraestructura urbana para optimizar la circulación y reducir los cruces ferroviarios a nivel .

Desde Trenes Argentinos indicaron que los trabajos se extenderán durante toda la jornada del domingo y que el servicio completo entre Once y Moreno se retomará a partir de las 20 horas .

De todas maneras, aclararon que las tareas podrían reprogramarse en caso de que se registren condiciones climáticas desfavorables .

Fuente: TN