Fuerte operativo policial frente al Congreso por un paquete sospechoso al lado de una cabina de gas

NACIONALES

Un fuerte operativo policial se llevó a cabo este jueves por la mañana frente al Congreso, luego de que se detectara la presencia de un paquete sospechoso en una de las calles aledañas.

Agentes de la fuerza de seguridad trabajan con perros en el lugar, para tratar de descubrir cuál es el contenido del paquete, ubicado sobre Combate de los Pozos 53, en la vereda que se encuentra enfrente del edificio.

La caja se encontraba próxima a una cabina de gas y fue hallada en la verificacion matutina que efectua PFA en las inmediaciones del recinto. Por ese motivo, debió intervenir personal de la sección de Explosivos.

Finalmente, luego de un trabajo por parte de la brigada, pudieron descartar que se trate de un artefacto explosivo.

Fuente: Clarín