El testimonio del papá del bebe de 1 año que murió asesinado a balazos durante una pelea en una barbería

El jueves por la tarde, Gian, un bebé de un año y tres meses, fue asesinado a balazos dentro de una barbería del barrio Roque Sáenz Peña, en la zona sur de Rosario .

El hecho ocurrió en el local ubicado en Melincué al 6100. Valentín , de 21 años, que maneja el lugar junto a su primo, brindó su testimonio luego de la pérdida de su hijo. Por el momento, la Policía detuvo a un sospechoso de 25 años y sigue buscando a otro posible implicado en el hecho.

Todo comenzó con una discusión previa entre Ismael, un conocido del primo de Valentín, y los agresores. “No se vino a cortar, vino a acompañar a mi primo. El otro pasó en la moto y le gritó algo. Ya habían tenido una discusión antes en un semáforo. Se dijeron cosas y de ahí nunca más nada”, contó el padre de la víctima a El Tres .

“Todos los días estaba con Gian. Cuando escuché los tiros, corrí para adentro, esperando que él no tuviera nada. Cuando me vi las manos llenas de sangre, fui a buscar a mi viejo y le dije: ‘Vamos al hospital, que se nos va Gian’, y se nos fue “, relató entre lágrimas.

El joven también explicó que en ningún momento soltó a su bebé y que lo protegió en todo momento: “Hubiera preferido morir yo antes que mi hijo” .

La pelea empezó dentro de la barbería , mientras uno de los protagonistas se estaba cortando el pelo, según contaron testigos. En ese momento, otro hombre pasó con su auto por la puerta del local.

Desde el interior del lugar, alguien arrojó una botella que terminó rompiendo la luneta del vehículo. De acuerdo con lo que informaron medios locales, luego del ataque, el conductor lanzó una advertencia antes de irse: “Ahora volvemos” .

Minutos después, uno de los involucrados regresó al lugar acompañado por otras personas. Un hombre bajó de una moto y comenzó a disparar contra la casa donde funcionaba la barbería.

En medio del ataque, uno de los proyectiles impactó en el hombro del bebé que estaba en el lugar. El nene fue trasladado de urgencia al hospital Roque Sáenz Peña, pero llegó sin vida.

Fuente: TN