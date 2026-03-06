Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotizó el oficial y cuál fue el precio del paralelo este viernes 6 de marzo, minuto a minuto

El dólar oficial subió este viernes 6 de marzo a $ 1.435 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En tanto, el dólar blue aumentó a $ 1.415 en el mercado informal. Seguí las cotizaciones en esta cobertura minuto a minuto en Clarín.﻿

De esta manera, la cotización paralela subió 15 pesos en el día. Además, bajó diez pesos en la semana.

El organismo que preside Santiago Bausili alcanzó reservas por 46.004 millones de dólares, según el dato contable difundido este viernes.

En el marco de una caída generalizada de los mercados, con las bolsas de Estados Unidos bajando 1% a raíz de la disparada del petróleo por la guerra de Medio Oriente y un informe negativo sobre el empleo, el Merval porteño sube 2,90% y las acciones argentinas en Wall Street avanzan hasta 5%, por el impulso de las empresas petroleras, como YPF y Vista.

Pero el impulso que reciben esos papeles contrasta con la marcha de los bonos, que caen hasta 1,50% en Wall Street y llevan al riesgo país a 570 puntos básicos. Seguir leyendo

La cotización de la divisa subió 10 pesos este viernes y cerró la semana en $1.435 para la venta y $1.385 para la compra en la pizarra oficial. En la semana tuvo una subida de $15.

La cotización oficial de la divisa en el segmento mayorista subió levemente a $1.418 para la venta y $1.416 para la compra.

El billete subió otros 5 pesos y se consigue a $1.415 en el mercado informal, un alza de $15 pesos en el día.

El billete subió 10 pesos y se consigue a $1.410 en el mercado informal porteño.

En un mercado donde el bitcoin baja un 3,5% a US$68.520, el dólar cripto cotiza a $1.479,28.

Mientras que el dólar contado con liquidación se negocia a $1.477,48, el dólar MEP o bolsa opera a $1.435,63.

Los depósitos en dólares tocaron un nuevo máximo histórico y superaron esta semana los US$ 39.000 millones, el valor más alto desde la salida de la Convertibilidad, según las cuentas de la consultora 1816.

El lunes, la cantidad de dólares en los bancos pegó un salto de más de US$ 800 millones. El Gobierno se entusiasma con la posibilidad de que el stock de dólares bancarizados se acerque a los US$ 40.000 millones, sobre todo si se materializa la llegada de los ahorros "del colchón" bajo el régimen de Inocencia Fiscal. Seguir leyendo

El billete recortó los 5 pesos que había subido más temprano y vuelve a negociarse a $1.400 para la venta en el mercado informal.

La cotización de la divisa subió otros 5 pesos en la pizarra oficial, a $1.435 para la venta y $1.385 para la compra.

Mientras que en los bancos Santander y BBVA la divisa se ofrece a $1.435 para la venta y $1.385 para la compra, en el ICBC lo hace a $1.450 y $1.395 respectivamente. En el Supervielle, en tanto, el dólar cotiza a $1.428 y $1.388.

La cotización de la divisa subió 5 pesos en la pizarra oficial, a $1.430 para la venta y $1.380 para la compra.

El billete subió 5 pesos en las primeras operaciones del viernes y se negocia a $1.405 para la venta en el mercado informal.

Las consultoras privadas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza mes a mes el Banco Central corrigieron al alza sus proyecciones de inflación para este año. En la muestra de febrero el pronóstico pasó de 22,3% a 26,1%. Junto con esto subieron a 2,7% la estimación para febrero y prevén que recién en mayo de este año el índice estará debajo del 2%.

En los últimos cuatro meses el REM viene subiendo sus proyecciones. En octubre pronosticaban que el índice sería de 1,9% en enero de este año, pero mes a a mes lo fueron corriendo. De hecho, desde septiembre del año pasado el Indice de Precios al Consumidor (IPC) no baja de 2,1%. En enero marcó un pico de 2,9%. Para febrero, cuya resultado oficial llegará el 12 de marzo, el REM espera 2,7% ahora, 0,6 décimas por encima del proyección del relevamiento previo. Seguir leyendo

La cotización de la divisa arrancó la rueda del viernes a $1.425 para la venta y $1.375 para la compra en la pizarra oficial.

En un mercado donde el bitcoin baja un 1,5% a US$69.848, el dólar cripto cotiza a $1.473,29.

Mientras el mercado digiere el impacto de la guerra en Irán, el Banco Central apuró el ritmo de sus compras este jueves. La autoridad monetaria informó que se quedó con US$ 124 millones de la rueda cambiaria, lo que representa la compra más abultada en las últimas dos semanas. Así, el organismo suma más de US$ 250 en las cuatro primeras jornadas de este mes.

Con el objetivo firme de recomponer reservas, el Central lleva una racha positiva de 43 ruedas: compró en todas las de este año, a excepción de la del viernes 2 de enero. Así, ya acumula US$ 2.964 millones desde que comenzó 2026, casi el 30% de los US$ 10.000 millones que se propuso juntar en diciembre pasado. Seguir leyendo

El billete cayó 15 pesos en la rueda previa, a $1.400, y alcanzó el valor más bajo desde el 11 de septiembre último.

La cotización oficial de la divisa terminó la rueda del jueves con una suba de 5 pesos, a $1.425 para la venta y $1.375 para la compra.

Hola, buen día, soy Hernán García y a partir de este momento te voy a estar informando todas las novedades sobre las cotizaciones del dólar en Argentina.

