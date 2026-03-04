El sueño que tardó un siglo: la argentina que esperó cien años para tener la ciudadanía de sus padres

Hay sueños que se postergan por trabajo, por mudanzas, por hijos, por océanos enteros. Y hay sueños que, aunque tarden un siglo, finalmente llegan. A los 100 años recién cumplidos, Bertha Lax —porteña de nacimiento, británica por sangre y ahora también por papeles— se convirtió en la persona de mayor edad en recibir la ciudadanía británica en la Argentina.

Bertha llegó a su centenario el 5 de febrero pasado. La ceremonia que de la que participó este diario fue solemne y contó con un capítulo especial porque, en general, estos trámites los hace la oficina consular de la embajada. Esta vez fue en la residencia del embajador David Cairns, y el mismo le entregó su carta de nueva ciudadana del Reino Unido con todos sus derechos y obligaciones civiles y hasta un "Congratulations!".

Bertha estuvo rodeada por sus hijos, nietos y hasta dos bisnietos que miraban con curiosidad el protocolo. Juró lealtad, prometió fidelidad y se comprometió a respetar las leyes del Reino Unido . Todo en regla. Todo en orden. Todo a los 100.

“En nombre de Su Majestad el Rey, del Gobierno, del Parlamento y del pueblo del Reino Unido, le damos la bienvenida a la ciudadanía británica” , dijo el embajador Cairns antes de estrecharle la mano a la flamante súbdita de Su Majestad.

Su imagen jurando como argentina su lealtad al Reino Unido no deja de pasar desapercibida teniendo en cuenta la guerra de 1982 por las Islas Malvinas, que sensibilizó enormemente el vínculo para dos países que tienen una relación igual muy grande en materia cultural, de comercio, valores mutuos y seguridad.

En su entorno bromearon ante la pregunta sobre el contexto de su decisión: "Bertha tiene 100 años. La relación bilateral tiene 200 años, o sea que ella vivió la mitad de los años de relaciones bilaterales. De esos 200 años, solo durante 74 días hubo guerra y solo 8 años las relaciones estuvieron cortadas. El 92%de la vida de Bertha hubo relaciones normales (y por momentos muy amistosas) entre los dos países."

Bertha se traslada en silla de ruedas y está feliz. “Siempre quise pedir la ciudadanía británica, pero no se dio… la vida”, resumió a los periodistas. Sus padres habían cruzado el Atlántico siendo niños. Su madre, María “Minnie” Promolosky, nació en Tottenham en 1907 y emigró a la Argentina cuando tenía apenas cinco años. Su padre llegó con 12. La historia familiar quedó flotando entre dos orillas, entre Buenos Aires y Londres, entre el mate y el té.

En el medio hubo mudanzas —Bertha vivió en Estados Unidos—, trabajo, hijos y nietos. Y ahora, finalmente, el trámite que parecía eterno. Porque la ciudadanía británica por descendencia no se gestiona en el consulado: el proceso pasa por el Home Office en el Reino Unido y culmina con una ceremonia de juramento en la embajada del país de residencia. En Buenos Aires se realizan pocas cada año. Y ninguna, hasta ahora, con una protagonista centenaria.

Bertha no perdió la oportunidad de dejar un mensaje, más de abuela sabia: “Siempre les digo a mis nietos: ‘Nunca dejen de estudiar. Un idioma no es suficiente, varios’”. Y agregó un recuerdo que le humedeció la voz: “Mi mamá siempre soñaba con su Reina y con su Rey”.

Su ciudadanía se hizo ahora porque recién pidió hacer el trámite a través de sus hijos. Ella tenía el derecho a pedirlo desde que se habilitó la ciudadanía por descendencia retroactiva para hijos/as de madres británicas (antes era sólo de padres), hace unos 15 o 20 años . Pero para efectivizar ese derecho tenían que hacer la gestión mandando los papeles a Londres, y la hicieron en los últimos meses.

En la Argentina, donde se estima que viven más de 8.000 británicos, las historias de doble pertenencia no son raras. Pero pocas tienen la potencia simbólica de esta. No todos los días alguien sopla 100 velitas y, de paso, suma una nacionalidad.

Bertha Lax salió de la embajada con una sonrisa amplia y un documento nuevo. Tardó un siglo, sí. Pero como ella misma podría decir: la vida se dio.

