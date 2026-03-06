El regalo que Lionel Messi le dio a Donald Trump durante el homenaje al Inter Miami en la Casa Blanca

NACIONALES













Donald Trump recibió este jueves al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca para homenajear al equipo de la Florida por el título de la MLS que consiguió la última temporada. Lionel Messi encabezó la delegación junto a Jorge Más, propietario administrativo de las Garzas.

Después de un largo discurso del presidente de los Estados Unidos, los protagonistas del Inter Miami decidieron hacerle una serie de regalos a Trump en un gesto de agradecimiento con las autoridades.

Primero, Jorge Más le hizo entrega a Trump una camiseta con el dorsal n°47, en representación a la cantidad de presidentes que tuvo Estados Unidos hasta el actual mandato.

Luego, Messi irrumpió en la escena y le entregó al presidente republicano una pelota especial de color rosa, que incluye los títulos que consiguió recientemente el equipo de la Florida.

El último obsequio fue de Javier Mascherano: un reloj marca Rolex. La ceremonia concluyó con el agradecimiento de Más a Trump y la invitación de Donald al plantel para conocer el Salón Oval.

Se trató de la primera vez que Messi fue a la Casa Blanca. En enero de 2025 había sido invitado por el expresidente Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos. Aquella vez se ausentó argumentando “cuestiones de agenda”.

Este sábado, el Inter Miami se enfrentará a DC United como visitante. A través de sus redes sociales, el equipo rosa mostró detalles del vuelo hacia Washington.