Discusión y tiros en el sur de Rosario: cuatro detenidos por el asesinato de un bebé en una peluquería

Gian Mastrocola tenía apenas un año y tres meses . El jueves, alrededor de las 19, fue asesinado en medio de una discusión en una barbería del sur de Rosario . Mientras los vecinos retenían a uno de los responsables del crimen, el abuelo de Gian lo llevaba, desesperado, al hospital donde finalmente falleció.

Poco después, personal del Comando Radioeléctrico detuvo a otras tres personas y secuestró armas y cocaína.

El crimen ocurrió en Melincué al 6100, en el barrio Roque Sáenz Peña . En una casa de esa cuadra funciona una barbería donde comenz ó la discusión que terminó con el crimen del bebé.

Según relataron, un joven que estaba en la peluquería tuvo una discusión con el asesino: pasó en la moto con su novia y el cliente, identificado como Ismael, le gritó algo. La pareja se fue y a los pocos minutos, quien luego empezaría a los tiros, regresó con un cómplice en un Chevrolet Corsa gris. "Se pelearon acá dos contra uno y se fueron", en ese momento "Ismael le tiró una botella que rompió el parabrisas".

Pasaron algunos minutos y regresaron.

Al volver, lo hizo armado junto a otras personas. Bajó y disparó varias veces contra la vivienda: una de esas balas fue la que alcanzó al bebé de 15 meses , hijo del dueño de la barbería.

El primer sospechoso fue retenido por los vecinos que presenciaron la brutal escena y que asistieron al niño hasta que lo trasladaron al hospital. El llamado al 911 derivó en un operativo para encontrar al Chevrolet Corsa en el que escaparon los cómplices.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad, la policía identificó el auto color gris en la esquina de Bacle y Patricias, donde vieron bajar a un hombre. Cuando los patrulleros llegaron al lugar, el sospechoso intentó escapar por los techos. La dueña de la propiedad le permitió el ingreso a los agentes y señaló el departamento que alquilaba el acusado por el crimen del bebé.

Arriba de su cama encontraron una pistola calibre 11.25 sin cargador, con varios cartuchos, teléfonos y un ladrillo de -se presume- cocaína. El acusado llegó a cambiarse la ropa antes de intentar escapar por los techos de su cuadra: arriba de la cama estaba la ropa que habría usado al momento del crimen.

Finalmente lograron detenerlo y sus cómplices fueron hallados en un estacionamiento mientras intentaban ocultar el Corsa con la luneta rota.

Los detenidos fueron identificados como Kevin Mario Antonio P., de 24 años (que sería el autor del disparo que mató a Gian), Alan Nahuel V. (21), Darío Alberto (45) y María Alejandra A. (50)

También secuestraron un revolver calibre 32 (con dos cartuchos percutados) y una pistola 9 milímetros beretta que había sido robada a un Gendarme.

El primer detenido sería el autor de los disparos y tiene antecedentes por robo de moto y portación de arma .

“Lo tenía en brazos cuando empezaron a tirar y el tiro le dio en el corazón ”, dijo Valentín, el papá del nene fallecido. El joven tiene una barbería en el garaje de su casa junto con su primo.

“No se vino a cortar, vino a acompañar a mi primo. El otro pasó en la moto con su novia y él le gritó algo. Ya habían tenido una discusión antes” , explicó Valentín en una entrevista realizada a El tres TV.

“Pasaron cinco minutos y aparecieron otra vez, eran más. Cuando los vi sacar la pistola escuché los tiros”, recordó. Según contó " fue todo muy rápido , en el momento que sacó la pistola, ya disparó", dijo, y aseguró: "Ni siquiera tuve tiempo de correr para adentro. Cuando quise abrazarlo a Gian para cubrirlo ya era tarde ”. Además, explicó que, cuando volvieron a disparar, la persona que buscaban ya no estaba en el local: "Solo vinieron a tirar" .

"Entré corriendo y cuando miré mis manos estaban llenas de sangre. Salí a buscar a mi papá y le dije: ' vamos al hospital que se nos va Gian' . Lo llevé en brazos, en ningún momento lo solté , fuimos al hospital pero ya se había ido en mis brazos”, lamentó y cerró: “ Hubiera preferido morirme yo antes que mi hijo ”.

