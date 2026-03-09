El juez federal de Campana quiere quedarse con todas las causas que investigan a la AFA

El juez federal de Campana Adrián González Charvay quiere concentrar en su juzgado todas las causas relacionadas con la AFA . Por ahora tiene el expediente sobre los dueños de la quinta de Pilar , que se sospecha pertenece al tesorero Pablo Toviggino , pero ahora pidió las causas por el supuesto desvío de fondos de dinero cobrado en los Estados Unidos.

Según pudo saber LA NACION , no se trata de una mera cuestión procesal: los imputados pidieron que la causa de la quinta de Pilar quede en ese juzgado porque entienden que les irá mejor que en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky , que avanzó con la investigación.

De todos modos, no está dicha la última palabra acerca de quién resolverá esta cuestión de competencia, algo que debe hacer la Cámara Federal de Casación Penal .

Los jueces que votarán dónde se queda el caso, si en Campana o en el Penal Económico de Aguinsky, son Javier Carbajo y Angela Ledesma . Y hoy se sorteó al tercer juez que decidirá el asunto de la quinta valuada en unos 20 millones de dólares.

El sorteo recayó en el juez Mariano Borinsky , candidato a ocupar la Procuración General de la Nación y postulado para el Ministerio de Justicia, antes de que asumiera Juan Bautista Mahiques , cargo que desestimó para no dejar la neutralidad del Poder Judicial.

En pocos días se definirá quién será el juez que acumule la mayoría de las causas que investigan a la AFA de Claudio Tapia .

Mientras se decide dónde queda la causa de la quinta, el juez Gonzalez Charvay planteó al juez del juzgado de instrucción 11 Paula Petazzi , y a su colega Luis Armella de Quilmes, interinamente a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, que le envíen la causa de la AFA donde se investigan desvíos de fondos.

Es una juzgada arriesgada en términos de lo que pretende la AFA, porque si le dan la razón a González Charvay se queda con todo , pero si la Casación falla en favor de Aguinsky, se queda con nada.

El juez Armella y la jueza Petazzi investigan el rol de la firma TourProdEnter LLC , dirigida por Érica Gillette como presidenta y su marido Javier Faroni como su cara visible, constituida en los Estados Unidos.

De acuerdo al contrato firmado con la AFA, Tour ProdEnter LLC era su agente comercial exclusivo en todo el mundo excepto en la República Argentina , en virtud de lo cual tenía potestades de representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos o comerciales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de la AFA en el exterior .

La empresa habría desviado sumas millonarias hacia sociedades “fantasma” en Florida, tales como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC . Estas firmas están a nombre de personas con perfiles de insolvencia que coincidirían con el patrón de “prestanombres” detectado por ARCA en la operatoria local.

Ahora se deberá definir si el juez Armella y la jueza Petazzi le entregan sus investigaciones a González Charvay.

Al juez Armella le pidieron una parte de su causa, solo la referida a TourProdEnter y no lo referido a Ariel Vallejo y el posible lavado de dinero. Aún Armella no resolvió; antes de hacerlo le dará traslado a las partes para conocer su opinión y pedirá algunas aclaraciones a González Charvay.

Si los jueces Petazzi y Armella se allanan al pedido, no hay conflicto y el caso queda concentrado en González Charvay. Si los jueces rechazan el pedido de Armella, el asunto puede que sea resuelto por la Cámara Federal de San Martín y eventualmente al final del proceso por la Cámara Federal de Casación, integrada por Carbajo, Ledesma y Borinsky.

González Charvay entendió que lo que se investiga en el juzgado de instrucción de Capital y lo que se investiga en Lomas es la misma maniobra que tiene en sus manos y por eso les pidió el caso.

“De tal forma, a partir de las medidas probatorias ordenadas y sus resultados, ante la verificación de la existencia de otras causas en las que se investigan los mismos sucesos que se ventilan en autos, por estricta aplicación de la prohibición de persecución penal múltiple por el mismo hecho me encuentro compelido a solicitar a los titulares de los Juzgados mencionados que se inhiban de seguir entendiendo en esos hechos y remitan las actuaciones correspondientes en forma urgente, para su acumulación a las presentes actuaciones”, dijo el juez de Campana.

Argumentó que el delito de administración fraudulenta investigado por el desvío de fondos “habría afectado intereses federales” , en particular al “sistema tributario argentino”.

“En ese caso se denunció la contratación de la empresa extranjera para el cobro de ganancias que no habrían ingresado a las cuentas de la AFA, ni se habrían consignado en los libros y documentos contables, lo que necesariamente repercute en las declaraciones a efectuar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero” , indicó.

La denuncia por fraude contra la AFA del agente FIFA Guillermo Tofoni señala que la AFA habría desviado unos U$S 400 millones hacia estructuras financieras internacionales.

Según el denunciante, este dinero, proveniente de contratos de la Selección Argentina , habría sido derivado a cuentas fantasmas de empresarios vinculados a la dirigencia, sin ingresar nunca a las arcas oficiales de la entidad en el país.

La investigación apunta a la firma Tour ProdEnter LLC, constituida en Estados Unidos en 2021 por Faroni (exdiputado bonaerense) y su esposa Gillete. Según la denuncia, esta empresa obtuvo de forma automática los derechos para recaudar fondos globales de la AFA.

El dinero (alrededor de U$S 300 millones) se depositaba inicialmente en cuentas de Tour ProdEnter LLC, luego se giraba a al menos siete sociedades sin actividad real, dirigidas por personas vinculadas a los imputados. Parte de estos fondos se habrían utilizado para costear “servicios suntuosos”, como el alquiler de aeronaves y embarcaciones .

Fuente: La Nación