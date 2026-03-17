El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos

El Gobierno dictó este martes la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) . El gremio planeaba realizar un paro entre el 18 y 24 de marzo que iba a afectar a más de 27 aeropuertos del país .

“La medida tendrá vigencia por el plazo de quince días a partir de las 9 del 18 de marzo de 2026, con el objetivo de buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios . En este sentido, se intima a la organización sindical y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual ”, escribieron desde el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.

Además, dispusieron que la ANAC deberá “ abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo y garantizar el normal funcionamiento de las tareas”. Durante la conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto conforme lo establece la normativa vigente.

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“El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de conflictos y convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para alcanzar acuerdos que resguarden el interés general y la paz social”, concluyeron.

ATE había anunciado la medida de fuerza el pasado 12 de marzo que iba a impactar sobre decenas de vuelos . Iba a durar del 18 al 24 del mes entre las 9 y las 12, y entre las 17 y las 20. Durante esas franjas solo iban a garantizarse vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

En ese entonces, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar , acusó a la gestión libertaria de no pagar los aumentos acordados con la administración. También había apuntado contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que su esposa integrara la comitiva presidencial en el viaje a la Argentina Week en Nueva York, Estados Unidos.

“Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza . Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno Nacional. Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado!”, expresó.

ÚLTIMO MOMENTO!! ATE LANZA PARO DE UNA SEMANA EN AEROPUERTOS POR LA FALTA DE PAGO DEL AUMENTO SALARIAL!! El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió NO PAGAR LOS AUMENTOS ACORDADOS en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Hemos decidido realizar… pic.twitter.com/P6thIHBbDw

Poco antes de que la conciliación obligatoria fuera confirmada este martes ocurrió una situación de fuerte tensión. El gremio intimó a los jefes de aeropuertos a que comuniquen el paro a pilotos y usuarios y denunció que el Gobierno estaba incurriendo “en una falta grave” al no comunicar la medida que fue “presentada en tiempo y forma”. Además, amenazó con denunciar penalmente a la administración nacional.

“Este accionar no es algo nuevo, sistemáticamente han incurrido en esta conducta desleal y antisindical , tipificada en la Ley N°23.551. Están afectando la seguridad de todos los vuelos y poniendo en riesgo a todos los usuarios. Es clara la intención de atribuir culpas a nuestro sindicato por los perjuicios ocasionados, cuando el único responsable es el Gobierno que incumple los acuerdos salariales . En caso de persistir los vamos a denunciar penalmente por incumplimiento a sus deberes como funcionarios públicos“, escribió Aguiar a las 18.20.

Sin embargo, a las 19 el ministerio a cargo de Sandra Pettovello confirmó la conciliación obligatoria.

Fuente: La Nación