El Gobierno asegura que fue una gremialista la que filmó a Manuel Adorni antes de tomar un vuelo privado a Punta del Este

El Gobierno asegura que tiene identificada a la persona que supuestamente filmó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , mientras tomaba un vuelo privado a Punta del Este junto a su familia en el aeropuerto de San Fernando.

Según la Rosada se trataría de una sindicalista de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y sería empleada de planta permanente en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

De acuerdo a las fuentes, la gremialista apuntada por realizar la filmación es Victoria Correa, quien supuestamente milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) dentro del Frente de Izquierda.

Consultado por Clarín, el diputado nacional del PTS Nicolás del Caño dijo que no conoce a la delegada señalada por el Gobierno, pero le expresó su solidaridad. "Que apunten a una trabajadora me parece nefasto. Acá el que tiene que dar explicaciones es Adorni. Creo que intentan desviar la atención de los escándalos que involucran al Jefe de Gabinete, y a Milei con $LIBRA", cuestionó.

Es evidente que desde la Rosada necesitan cambiar la agenda para que no se hable del crecimiento de la desocupación o del escándalo de $Libra . En vez de dar las explicaciones de cómo Adorni paga o no sus vuelos en aviones privados, o sus propiedades, ahora acusan a una persona…

Con la identidad de la persona que presuntamente filmó al jefe de Gabinete, desde el Gobierno también buscan bajarle el tono a la interna que se desató tras la difusión del video. De hecho, cuando fue consultado por las imágenes, el ministro no dudó en afirmar: "El video está claro que es nuestro, es de puertas adentro del Gobierno, es de alguien que estaba del vidrio para adentro".

Aunque Adorni nunca le puso nombres a sus sospechas sobre quién filtró el video, las miradas estaban puestas otra vez sobre el asesor Santiago Caputo, enfrentado abiertamente con Karina Milei.

"Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni legal, ni antiético, ni malo", sostuvo también el jefe de ministros. El "momento justo" al que hizo referencia Adorni fue casi al mismo tiempo en que se desató la polémica por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial.

En las últimas horas, la Justicia impulsó una serie de medidas en la causa donde se investiga el viaje e incorporó una nueva factura de esos traslados y datos de una cuenta en el exterior que suman interrogantes a la causa.

El magistrado también ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria recabar registros de todas las cámaras del aeropuerto correspondientes al 12 de febrero, el día que Adorni y su familia volaron en avión privado.

El juzgado ya recibió documentación que expone el pago del vuelo que partió desde San Fernando hacia Uruguay el 12 de febrero. La factura remitida al juzgado federal a cargo de Ariel Lijo da cuenta de un pago -correspondiente sólo del viaje de ida- de 4.830 dólares, por encima de los 3.800 que había señalado el ministro Adorni.

Además del vuelo privado a Punta del Este y el viaje de su esposa en el avión presidencial, el jefe de Gabinete sumó una nueva polémica en las últimas horas: la diputada Marcela Pagano lo denunció por una casa en el country de Exaltación que el ex vocero no declaró y cuyas expensas están a nombre de su esposa.

Fuente: Clarín