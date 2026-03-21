Milei se reunió con Orbán en Hungría y defendió su postura sobre la inmigración: “Cuando no se adapta culturalmente se convierte en invasión”

El presidente Javier Milei fue recibido este sábado por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El mandatario argentino defendió su postura sobre la inmigración al advertir que "cuando no se adapta culturalmente al lugar donde va deja de ser inmigración para convertirse en invasión" .

"En la conferencia que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va deja de ser inmigración para convertirse en invasión", le dijo Milei a Orbán.

El encuentro entre ambos fue captado por el video con el que Presidencia dio cuenta de la visita del mandatario argentino al Monasterio Carmelita de Buda, la sede del primer ministro.

El primer ministro húngaro es un férreo opositor a los inmigrantes, a quienes calificó de "veneno". De hechom en 2017, Orbán envió un plan a la Comisión Europea para anunciarle que detendría y encarcelaría a todos los demandantes de asilo mientras se tramitara su petición.

En ese momento, el gobierno húngaro destacaba que los peticionarios de asilo no serín encarcelados, sino “mantenidos en abrigos”, pero esos lugares de abrigo tendrían vigilancia policial, estarían cerrados con barrotes y llaves y nadie podría salir de ellos hasta que su petición de asilo sea estudiada. Y su destino sería en la mayoría de los casos la deportación pues Hungría rechaza la mayoría de las peticiones de asilo que recibe.

Antes de reunirse con Orbán, Milei había sido recibido recibido por su par de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El jefe de Estado y Sulkok se reunieron en la residencia oficial de la ciudad de Budapest. En un video que compartió Presidencia, al que le sumaron una música épica, Milei fue recibido con trompetas y caminó por una alfombra roja junto a Sulyok. Atrás suyo en el ingreso al palacio caminaron Karina Milei y Quirno.

En un video que compartió Presidencia, al que le sumaron una música épica, Milei fue recibido con trompetas y caminó por una alfombra roja junto a Sulyok. Atrás suyo en el ingreso al palacio caminaron Karina Milei y Quirno.

A su vez, el libertario disertará este sábado al mediodía (hora argentina) en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro de ultraderecha, encabezado por el director CPAC Hungría, Miklós Szanth.

Durante su discurso en la cumbre conservadora de la CPAC en Budapest, que sirvió como cierre del evento en la capital húngara, Milei celebró la posible intervención de Donald Trump en Cuba y vaticinó que "seguramente antes de mitad de año" ese país sea "libre".

"Qué decir de Cuba, que tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico, es decir, están teniendo su propia perestroika", dijo Milei en la CPAC.

Y enseguida redobló la apuesta: "Seguramente, antes de mitad de año con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump probablemente veamos a Cuba libre".

A su vez, el mandatario argentino volvió a apuntar sus críticas contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien llamó "pichón de tirano".

"Cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación se puede convertir en tiranía muy rápidamente. De hecho, en el discurso de recién, mencionó mi querido amigo Santiago Abascal (Vox) el pichón de tirano que tienen en España", lanzó Milei.

Asimismo, señaló que "Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa". Esto en alusión a la continuidad de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que afecta a la provisión y el precio de petróleo y gas.

Sin embargo, al mismo tiempo lanzó dardos contra el Viejo Continente. "Como todos ya sabemos, en Europa se vanaglorian de ser un Estado niñera, es decir, quitarle proporcionalmente a los que más riqueza generan, violando el principio de propiedad y la igualdad ante la ley en el proceso, para redistribuirlo con el resto de la sociedad en forma de servicios".

Y agregó: "Dicho de otra manera, ellos consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo. Eso genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región".

Fuente: Clarín