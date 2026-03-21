El emotivo audio que Cherquis Bialo dejó grabado para el 24 de marzo y que se volvió viral tras su muerte

Este sábado, día del sepelio del histórico

Cherquis Bialo murió este viernes a los 85 años. La noticia fue confirmada por su esposa. El exvocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había sufrido una grave enfermedad que se complicó y derivó en una leucemia, diagnóstico que él mismo dio a conocer en 2025.

En su mensaje póstumo, el periodista remarcó que todo el deporte “adhiere a esta marcha”, refiriéndose a la manifestación nacional que se realizará este 24 de marzo. Asimismo, recordó a los “220 deportistas desaparecidos hasta ahora”.

“Nos vemos en la plaza” , fue la frase de cierre.

Qué día tan especial. Imagino las tribunas cantando como todos los años, alusiones sonoras, tristes, trágicas, dolorosas, respecto del día, la conmemoración del día de este 24 de marzo.

No sé, a veces actualizándose, me imagino que un coro hubiera comenzado en una cancha cualquiera, de cualquier categoría, (gritando) ‘Son 30.000′. Sí son 30000, sí, son 30.000, no lo nieguen, son 30.000.

Me imagino, me imagino. El deporte tuvo 220 desaparecidos hasta ahora, Y como en la mayoría de los casos, nadie vio, nadie supo. Hubo que investigar, rescatar, exhumar y dar a conocer.

El fútbol, básicamente, y todo el deporte en general, hoy adhiere a esta marcha, a esta conmemoración, a esta tragedia que no puede tener ninguna otra versión ni muchísimo menos reivindicación, justificación, explicación de un mito que la historia argentina ha registrado inequívocamente y para siempre.

El deporte, como todos los años, estará presente, estará presente y reivindicará a los desaparecidos simplemente por pensar, por creer, por militar, por actuar, por decir.

Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en la plaza.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN