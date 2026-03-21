MADARIAGA: Lanzan una agenda de actividades por la memoria que se extenderá hasta septiembre

MADARIAGA

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, en General Juan Madariaga se puso en marcha un amplio cronograma de propuestas vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia, con actividades que abarcarán desde marzo hasta septiembre.





El inicio de la programación estará marcado por una propuesta educativa: la proyección del documental “Abuelas”, orientada a estudiantes del nivel secundario, que se realizará en la Casa de la Cultura. La actividad busca generar un primer acercamiento reflexivo sobre el pasado reciente en el ámbito escolar.





Ya en la antesala del 24 de marzo, la comunidad será convocada a participar de una vigilia nocturna en el Paseo del Bicentenario, un espacio simbólico donde se desarrollará un encuentro colectivo para recordar a las víctimas de la última dictadura.





La jornada central tendrá lugar al día siguiente con una serie de actividades consecutivas en ese mismo paseo. Allí se realizará un acto conmemorativo que dará paso a una caminata denominada “El Camino de la Memoria”, un recorrido guiado por distintos puntos de la ciudad que conservan huellas vinculadas a la historia reciente. Más tarde, la propuesta se trasladará a la Plaza Madariaga con una intervención artística bajo el nombre “Florecerán Pañuelos”.





El cronograma continuará con una nueva acción cultural en el ámbito educativo: la inauguración de un mural en la Escuela de Arte, una obra pensada como símbolo permanente de memoria dentro de la institución.





Además de estas actividades puntuales, se desarrollará durante varios meses una iniciativa pedagógica que llevará el recorrido “El Camino de la Memoria” a distintos establecimientos del distrito, permitiendo que alumnos y docentes trabajen sobre el eje de los derechos humanos en el aula.





La organización está a cargo de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia local, que impulsa este conjunto de propuestas con el objetivo de sostener el ejercicio de la memoria colectiva y fortalecer el compromiso social frente a los hechos del pasado reciente.