El cerebro de “La Banda del Millón” ya está alojado en la misma cárcel que sus hijos y también sin celular

Hugo David Castillo (47) se reencontró con sus hijos. No fue en condiciones normales ya que el lugar donde se juntaron fue en uno de los pabellones del penal de Melchor Romero, donde están detenidos con otros 19 miembros de la denominada “La Banda del Millón ”, sin acceso a telefonía celular ni dispositivos electrónicos que tengan acceso a internet.

Castillo fue procesado este jueves con prisión preventiva por el juez de Garantías N° 1 de San Isidro, Ricardo Costa, tras el pedido del fiscal general adjunto, Patricio Ferrari.

En su fallo, al que tuvo acceso Clarín, el juez Costa también hizo lugar al pedido de la fiscalía de Martínez sobre la “prohibición absoluta” del imputado para tener celulares y cualquier dispositivo electrónico que tenga acceso a internet o a redes sociales.

Es que el modus operandi de “La Banda del Millón” tenía como una pata principal el uso de la tecnología, en este caso, para el mal.

Desde la cárcel, los hijos del Hugo, Elián Hugo Castillo San Martín (22) y Hugo Isaías Castillo San Martín (21), elegían a las víctimas, organizaban los robos y hasta los seguían en tiempo real a través de videollamadas.

Este jueves por la mañana, en un operativo especial de la Policía Bonaerense, Castillo fue trasladado desde la sede de la DDI de San Isidro hasta la Unidad Penal N° 61 de Melchor Romero, una de las cárceles de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Allí están alojados, además de sus hijos, otro de los líderes de la organización: Brandon Imanol Brites.

También fueron trasladados a principios de marzo Thiago Sandoval, Esteban Fernández, Lucas Mereles, Francisco Gaitano, Jonás Gallardo, Nicolás Gamarra, Diego Ezequiel Gómez, Thiago González, Adrián Eloy Ledesma, Kevin Leites, Jairo León, Francisco Lubo, Bautista Luna, Juan Moyano, Pablo Paletta y Santiago Paz. Sofía Gómez, en tanto, fue alojada en el anexo de mujeres.

Una fuente vinculada a la investigación precisó que desde que se acataron los requerimientos fiscales y desde el SPB enviaron a todos los integrantes de “La Banda del Millón” a una misma cárcel, sin acceso a redes y sin teléfonos, no se produjo ningún hecho de inseguridad vinculado a la organización que tiene como centro de operaciones la zona norte del Conurbano.

“La mayoría de esta banda, que ha perpetrado delitos violentos en San Isidro, está privada de su libertad, pero lamentablemente vemos con mucha indignación que siguen operando desde la cárcel. No podemos tolerarlo”, sostuvo Ramón Lanús durante un acto junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el pasado 25 de febrero.

Dos semanas antes el fiscal Ferrari había solicitado ante el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires que se tomen medidas para que los 40 miembros de "La Banda del Millón". El pedido se extendió a los tribunales orales y juzgados de Garantías donde tramitan sus causas.

Hugo David Castillo nació en San Isidro el 10 de mayo de 1978. Vivió siempre en la zona norte, la misma donde opera “La Banda del Millón”. Según sus registros profesionales, trabajó en el rubro de la construcción, en relación de dependencia.

Sobre Hugo pesaba un pedido su captura por un robo a una casa en Martínez , en noviembre del año pasado, de donde se llevaron tres mil dólares.

Hasta allí llegó con un cómplice -aún no identificado- a bordo de un Ford Focus gris sin patente.

La Policía bonaerense, junto con la Secretaría de Seguridad de San Isidro, analizaron las más de dos mil cámaras de seguridad municipales y las lectoras de patente para poder identificar el recorrido del auto utilizado.

Castillo cayó casi tres meses después. La Policía había encontrado el auto y montó un operativo en La Cava, donde estuvo estacionado durante varios días. Luego de un seguimiento y tareas de inteligencia, fue detenido en plena vía pública, en la puerta de la casa de su suegra.

A diferencia de muchos detenidos, Castillo declaró. Dio su clave de teléfono, desconoció el hecho por el cual fue imputado y dijo ser chofer de una aplicación de viajes desde principios del año pasado.

“El día de la fecha del robo no recuerdo bien, pero soy de hacer viajes por la zona, por San Isidro y por varios lugares. No recuerdo viaje en la calle Entre Ríos de Martínez”, se defendió.

Lo que Castillo tiene son varios entradas y salidas de prisión. Estuvo detenido poco más de siete años en tres periodos distintos, entre 2011 y 2020, cuando fue excarcelado en plena pandemia por el coronavirus.

Los hechos por los que fue condenado son robos agravados, encubrimiento y desobediencia. Pasó por las unidades 28 y 35 de Magdalena, y las 23, 24, 31 y 32 de Florencio Varela. Y la última donde estuvo alojado fue en la 30 de General Alvear.

Tras ser detenido, a Castillo le secuestraron su teléfono celular para ser peritado en el marco de la causa que investiga los hechos donde son señalados los más de 40 integrantes de “La Banda del Millón”.

Entre los más graves se encuentran los homicidios del proteccionista de animales Jorge Ernesto de Marco (65), asesinado en su casa en marzo del 2024, y de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga (81), ocurrido en octubre último, ambos en San Isidro.

Una de las conversaciones que tomó en cuenta la Justicia para dictar la preventiva ocurrió el 3 de noviembre del año pasado con uno de sus hijos.

“Bueno, está bien, listo; el bondi que te están imputando, la boleta a vos también boludo, te hago una pregunta, ¿todos los videos esos que yo te mandé a vos de la casa, que yo te explicaba ahí lo que había que hacer y todo eso, esos que estaban en el teléfono o los borraste?” , decía Castillo en un audio.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín